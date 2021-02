AGROPOLI,CHIUSA LA SCUOLA DELL’INFANZIA,IL SINDACO ANNUNCIA 6 POSITIVI

“Mi è stato appena comunicato che sono emersi alcuni casi di positività tra gli studenti dell’I.C. “Agropoli – S.Marco” frequentanti la classe dell’insegnante risultata positiva nei giorni scorsi e nella scuola dell’infanzia, già da giorni in isolamento fiduciario in attesa dell’esito dei relativi tamponi. Sono più di dieci le insegnanti che si sono alternate nelle supplenze all’interno delle classi e per questo in attesa di valutazione da parte dell’Asl per l’eventuale inserimento nella catena dei contatti.Questo stato di cose non permette alla dirigente scolastica di assicurare la continuità didattica in presenza. E per questo, mi ha fatto richiesta, che ho accordato, di chiudere i plessi di via Verga sia della primaria che dell’infanzia per la giornata di domani, martedì 23 febbraio, in attesa di aggiornamenti da parte dell’Asl. Resta aperto il plesso di via Selvi.”

“Come ho evidenziato nella diretta di poco fa sono 6 i casi di positività al Covid-19 riscontrati dall’Asl in data odierna, tra i quali figura un discente frequentante la scuola “Vairo”. Non è stato necessario disporre la sospensione delle attività didattiche in quanto questo pomeriggio è già stata effettuata la sanificazione dei locali e i contatti stretti sono stati posti in quarantena.Ci sono stati anche 5 guariti.Quindi è questa la situazione attuale: sono 41 positivi mentre i guariti dall’inizio della seconda fase della pandemia sono 189.