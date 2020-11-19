CRONACA IN PRIMO PIANO AGROPOLI,COMMISSARIATO DI POLIZIA CANALECINQUETV PARLA IL SINDACO/VIDEO admin 6 ore ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa Il sindaco parla del commissariato di polizia e dell’iter a www.canalecinquetv.it nel canale news. Per vedere l’intervista clicca qua http://www.canalecinquetv.it/news.php Tags: AGROPOLI canalecinquetv commissariato di polizia SINDACO Continue Reading Previous: BATTIPAGLIA,PRONTO IL DRIVE-TROUGH PER I TAMPONI E LA SCUOLA NON RIAPRE,PARLA IL SINDACO/VIDEONext: AGROPOLI,NON VI FATE VENIRE IN TESTA DI RIAPRIRE LE SCUOLE,SINDACO PENSACI,GENITORI NON MANDATE I FIGLI A SCUOLA Articoli correlati PARTITA VINTA ALLA SALERNITANA,GRANATA AL SECONDO POSTO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa IN PRIMO PIANO SPORT PARTITA VINTA ALLA SALERNITANA,GRANATA AL SECONDO POSTO admin 4 ore ago AGROPOLI,L’ANNUNCIO DEL SINDACO 4 CASI E 5 GUARITI Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI CRONACA IN PRIMO PIANO AGROPOLI,L’ANNUNCIO DEL SINDACO 4 CASI E 5 GUARITI admin 4 ore ago AGROPOLI,NON VI FATE VENIRE IN TESTA DI RIAPRIRE LE SCUOLE,SINDACO PENSACI,GENITORI NON MANDATE I FIGLI A SCUOLA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI CRONACA IN PRIMO PIANO AGROPOLI,NON VI FATE VENIRE IN TESTA DI RIAPRIRE LE SCUOLE,SINDACO PENSACI,GENITORI NON MANDATE I FIGLI A SCUOLA admin 4 ore ago BATTIPAGLIA,PRONTO IL DRIVE-TROUGH PER I TAMPONI E LA SCUOLA NON RIAPRE,PARLA IL SINDACO/VIDEO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO BATTIPAGLIA,PRONTO IL DRIVE-TROUGH PER I TAMPONI E LA SCUOLA NON RIAPRE,PARLA IL SINDACO/VIDEO admin 6 ore ago BOTTI DI NATALE E CAPODANNO PRIMI SEQUESTRI DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL SALERNITANO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO BOTTI DI NATALE E CAPODANNO PRIMI SEQUESTRI DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL SALERNITANO admin 8 ore ago SCUOLE,LA RIVOLTA DEI SINDACI CONTRO DE LUCA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa IN PRIMO PIANO POLITICA SCUOLE,LA RIVOLTA DEI SINDACI CONTRO DE LUCA admin 21 ore ago