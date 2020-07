Una città contro il suo primo cittadino.La faciloneria con la quale Adamo Coppola sindaco di Agropoli sta affrontando l’emergenza non va giù agli agropolesi. Dopo l’ondata estiva di contagi che tiene tutti con i fiato sospeso per i tanti tamponi effettuati e per il rischio che ancora si sta correndo la gente è impaurita.Lo stesso primo cittadino aveva,con un provvedimento,fermato alcuni locali commercianti che poi ha fatto riaprire,non aveva fermato altri nelle altre zone della città nonostante fossero nelle liste dei contagiati e ora riapre alle movide che,proprio il sindaco,aveva indicate come maggiore fonte di contagi.E con il fine settimana in arrivo il rischio concreto che l’emergenza potrebbe avere un impennata è evidente.Per questo motivo la città si sta ribellando contro il primo cittadino,fonti interne al municipio ci indicano che esponenti della giunta e dell’amministrazione comunale hanno fatto i pazzi contro il sindaco per mantenere le chiusure.Le forze dell’ordine hanno suggerito la chiusura per questo fine settimana visto che per i ragazzi che avrebbero potuto avere dei contatti non sono ancora trascorsi i 14 giorni e sono in giro per il paese e indicativamente nelle movide tra piazza della mercanzia,il porto,il lungomare san marco ma anche il centro cittadino,questi luoghi sono a grande rischio.E attraverso i social,i messaggi e tutti i mezzi di comunicazione possibile la gente sta indicando il sindaco come responsabile unico di un eventuale precipitazione della vicenda.Sta per nascere un comitato per denunciare eventualmente il sindaco,commercianti,titolari di lidi,alberghi,bb,case vacanze,sono sul piede di guerra contro l’amministrazione comunale definita di incoscienti e di incapaci.Stanno arrivando disdette a tutto tiro nelle strutture ricettive ma anche di ombrelloni e altro e se si continua a favorire il contagio per le riaperture ritenute pericolose si rischia seriamente per il mese di agosto. Il sindaco è la maggiore autorità sanitaria del comune e deve prendere seri provvedimenti per non rischiare un focolaio, ci sono ancora le ambulanze in giro per la città a fare tamponi e con la paura della gente ormai stressata la situazione è drammatica.Tutti a rischio ad Agropoli nessuno escluso e invece di prendere provvedimenti si sciolgono i cavalli e si apre.I luoghi della movida per questo week end devono rimanere chiusi e il sindaco sarà il responsabile numero 1 se ci saranno altri contagi.Si sta rischiando grosso e il numero 1 di piazza della repubblica tira dritto e se ne frega, ma questa volta deve rendersi conto che la situazione è di grande emergenza.Niente contro i titolari degli esercizi commerciali della movida che hanno dato alla città una spinta notevole per il turismo, e non stanchiamo mai di ripeterlo, ma in questo momento bisogna fermarsi,non si può tirare la corda con l’avvallo di un sindaco che ha perso i carri e va trovando i buoi,ormai in crisi politica,amministrativa e con una città alla deriva.Adamo Coppola ha perso totalmente il controllo di Agropoli e il fatto che non chiude le movide ne è la più evidente riprova.Decide di non decidere per non mettersi contro gli operatori delle movide esponendo la città ad una situazione gravissima di cui non si rende conto,ma deve deve rendersene conto, e se succede anche quello che nessuno si augura che succeda deve risponderne davanti alla legge ma anche davanti alla sua coscienza.Ma sicuramente farà orecchie da mercante abituato com’è a dire si a tutti e poi a prendere i peggiori provvedimenti possibili.I componenti della giunta sono in disaccordo con lui e non temiamo smentite.Molti consiglieri comunali sono contrari alla riapertura della movida e non temiamo semtite.Per cui il responsabile unico di un evetuale disastro sanitario ed economico sarà lui.Pure se non succede niente, come tutti ci auguriamo, passa un messaggio negativo perchè molte disdette stanno arrivando per i mancati controlli di Agropoli e per una città ormai ad alto rischio per i mancati controlli come si era verificato con le corse di auto,i pericoli delle strade e altre denunce che abbiamo fatto nel corso degli anni.Il turismo sta subendo un crollo enorme e questo è sotto gli occhi di tutti.

RISCHIO MULTE

Per i cittadini,in questo caso i ragazzi,mille euro di multa se fanno assembramenti e non mettono la mascherina e nei luoghi della movida quasi nessuno adotta questi dispositivi,i locali sotto osservazione rischiano multe salate e le chiusure se non fanno rispettare le leggi vigenti e per qualcuno di loro,sarebbe un peccato,si rischiano lunghe chiusure anche per tutta l’estate.Perchè correre questo rischio?In questo delicato momento si doveva chiudere e lanciare un messaggio di fiducia alla città,ai turisti,alle forze dell’ordine.La forzatura di voler riaprire a tutti i costi ha messo in allarme i carabinieri e i vigili urbani in primis ma soprattutto la gente,la città,i gentitori,le famiglie che sono indignate per l’atteggiamento del sindaco ma anche per la voglia di non mettere ordine nel mondo della notte che piace tanto,che fa turismo ed economia ma che in questo momento rappresenta un rischio concreto che il sindaco non ha capito ma che la città sta vivendo con ansia.L’appello al sindaco e agli operatori delle movide è quello di fermarsi in questo momento, ancora per poco, perchè si rischia poi di fermarsi per tempi più lunghi e sarebbe quello un danno maggiore.Al sindaco diciamo di essere responsabile e non superficiale e indifferente,c’è una città che freme e ha paura,c’è un turismo da salvare e un’emergenza da evitare.Prenda un provvedimento deciso per tutti e chiuda i locali notturni per questo week end perchè se non ne è capace faccia una cosa ancora più semplice,vada dal prefetto e dia le dimissioni.Perchè se crede di aver conservato i voti dei propietari dei locali sappia che ne ha persi tantissimi dalla collettività e non serviranno tutte le regalie che ha sempre fatto come assessore al bilancio e come sindaco per farsi l’elettorato (sempre molto consinsente) perchè sarà sfrattato da palazzo di città e se succederà qualcosa ancora più grave sarà costretto a scappare di notte.Sergio Vessicchio