La lunga attesa è finita e la Bcc di Aquara ormai leader in Campania ha aperto anche ad Agropoli. La sede della filiale è in via Salvo D’Aquisto posizione strategica tra il centro e i collegamenti. Non poteva non aprire ad Agropoli una delle Bcc più attive e fortunate dell’intero meridione d’Italia. Per gli Agropolesi, e non solo, si tratta di una presenza di grande valore attesa tantissimo tra la gente per il modo di fare sistema della Bcc di Aquara e grazie ad un establishment di grande prestigio guidato dal direttore Antonio Marino. Non sfugga la grande spinta che ha dato anche il dottor Luigi Crispino componente del consiglio di amministrazione, ex sindaco, stimatissimo e amatissimo professionista della città di Agropoli Da oggi 8 febbraio 2021 gli sportelli sono aperti al pubblico. Le motivazioni che hanno spinto la Bcc di Aquara ad aprire nella capitale turistica e storica del Cilento stanno tutte nella dichiarazione del presidente Antonio Marino il quale afferma: “Questa nuova Filiale vuole essere una crescente vicinanza ad una città che per storia, tradizioni, autorevolezza e tessuto economico produttivo rappresenta una colonna del territorio regionale”. Un riconoscimento di prestigio per la città di Agropoli arrivato da uno dei dirigenti più importanti e apprezzati nel panorama del sistema bancario campano come Antonio Marino.

La cosa bella e importante e che la Bcc di Aquara è una banca che non viene dal nord o da sedi inarrivabili, è del territorio, è cilentana, è nata qui nel Cilento come “Cassa Agraria di Prestiti di Risveglio Agricolo” trasformata in “Cassa Rurale ed Artigiana” nel 1938 ed operativa fino al 1975.

Si costituisce come attuale BCC Aquara nel 18 Maggio 1978 per volontà di 199 soci con sede nei locali di Via Garibaldi. Nel 1985 cresce in volume di affari ed in organico e si trasferisce nell’attuale sede più ampia e confortevole.

La BCC Aquara contribuisce anno dopo anno, allo sviluppo e visibilità del piccolo paese di Aquara dal quale ha preso vita l’idea di un progetto ambizioso ed avanguardistico in continua evoluzione che le fa conquistare una posizione di rilievo tra le realtà del Credito Cooperativo in Campania e il direttore Marino spiega proprio questo: “Abbiamo una storia di molti decenni, tutti in crescita: mai un bilancio con qualche segno negativo. Nessuna fusione, finora, con altre BCC perché siamo convinti che fusione faccia rima, a volte, con confusione, e resti comunque una piccola banca. Gli agropolesi che vorranno preferirci sappiano che la nostra storia è anche la loro storia, siamo tutti salernitani con a cuore le sorti dei nostri territori. Non veniamo da Roma, da Siena, da Milano, da Modena o da Torino ma dal Cilento e un vecchio proverbio cilentano dice “aiuta i tuoi e gli altri, se puoi”. Quello di Agropoli è il quattordicesimo sportello della provincia di Salerno. Da oggi Agropoli è più completa e più ricca ma anche più umana con la Bcc di Aquara. Provare per credere. Sergio Vessicchio