Il sindaco di Agropoli sulla scuola è franato completamente. Mentre ogni giorno arrivano notizie inquietanti lui continua a non chidere tutte le scuole in attesa del provvedimento che dovrebbe arrivare dalla regioni da parte di De Luca.Ora ha provveduto a chiudere solo la scuola media fino al 15 febbraio, questo il comunicato: “Le notizie che mi giungono dall’Asl sono confortanti per quanto riguarda gli esiti dei tamponi relativi alle catene di contatto nella maggioranza degli Istituti coinvolti negli ultimi casi di positività al Covid-19.

Non risulta ancora risolta del tutto invece la questione relativa alla scuola media “Vairo” di via Moro dove numerosi docenti sono in quarantena in via precauzionale, in attesa del risultato del tampone. Questo stato di cose porta una difficoltà oggettiva per la scuola nel poter garantire le lezioni in presenza. Da qui la scelta, d’accordo con il dirigente scolastico, di sospendere le attività didattiche in presenza fino al prossimo 15 febbraio. Scelta che mira a garantire un rientro in sicurezza. Le attività didattiche, intanto, proseguiranno in dad. Nelle altre scuole si potrà tornare in classe da domani, 9 febbraio.” A questop punto vista la situazione rischiosa non solo di Agropoli e la scarsa capacità dei sindaci che stanno dimostrando di non tenere alla salute della gente,non sono buoni ad amministrare nemmeno i condomini dei palazzi la regione prenda subito un provvedimento.