Sono giorni decisivi per l’istituzione del commissariato di polizia ad Agropoli.Con la parziale ripresa delle attività nella fase 2 dell’emergenza l’attenzione della questura si concentra sul commissariato di polizia e la scelta della sede da individuare per una giusta collocazione della sede di quelle proposte dall’amministazione comunale nel suo iter.In queste ore si sta decidendo il futuro della sicurezza ad Agropoli e nel Cilento posto individuato come aria di crisi dell’ultimo decennio per la recrudescenza della micro e macro delinquenza e per i copiosi fatti di cronaca che hanno interessato la capitale del Cilento con omicidi,tentati omicidi,sequestri,rapine.Un territorio che ha visto in questi anni crescere a dismisura i reati ma soprattutto i blitz,i sequestri,gli arresti per droga,le retate.La vicina Capaccio Paestum poi è spesso epicentro di situazioni che hanno a che fare con la malavita organizzata e vista la ricchezza con la delinquenza organizzata sempre in agguato.La droga sull’asse Capaccio-Agropoli-Vallo della Lucania è un segmento criminale che va controllato anche dalla presenza della polizia insieme con i carabinieri e la guardia di finanza e l’attenzione della procura di Vallo della Lucania in collegamento con Salerno.Ilcommissariato di polizia ad Agropoli sarebbe strategico per la lotta alla criminalità e rafforzerebbe non poco l’azione già molto impegnativa e anche efficace dei carabinieri e dei finanzieri.

Mercoledì 13 maggio ci sarà una video conferenza tra il sindaco di Agropoli Adamo Coppola e i vertici della questura per definire le linee guida da affrontare.Le notizie che emergono in queste ore e che la questura non avrebbe preso in considerazione le due proposte del comune e proporrà di costruire una edificio nuovo da adibire solo ed esclusivamente al commissariato.L’area individuata per il momento è top secret ma nelle prossime ore si potrebbe già sapere qualcosa.Sergio Vessicchio