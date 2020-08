Una vile aggressione che colpisce non solo il giovane e preparato vigile ma un’intera città che si sta difendendo dal traffico,dall’invasione e dalla difficile situazione in cui si trova per l’emergenza e che vede il corpo dei vigili urbani,pure nelle sue a volte discutibili scelte,impegnato in prima linea senza sosta.Quando poi si tocca uno di loro con la divisa è tutta la città ad essere sfregiata nel sentimento.Ieri sera,giorno di ferragosto, nel pieno delle sue funzioni il giovane casco bianco agropolese è stato aggredito da un giovane di Capaccio Paestum,in via Granatelle, identificato questa mattina e ora la sua posizione è al vaglio dei giudici.

La notizia ha fatto ben presto il giro della città e ha trovato unanime condanna per l’aggressione il cui gesto è una mortificazione per la comunità ma anche per la società civile.La giustizia in questo caso dovrebbe agire subito e con severità perchè non si possono concepire simili situazioni.Si sta tollerando tutto,dalle corse in auto,agli assembramenti in special modo nella zona del porto e della marina dove il sindaco e l’amministrazione stanno danno troppe aperture senza i dovuti controlli,non si può e non si deve tollerare l’aggressione allo Stato da parte di nessuno.La nostra vicinanza al giovane vigile di cui conosciamo le doti,le virtù,la serietà e l’impegno e a tutto il corpo di polizia municipale colpito duramente dall’aggressione di ieri sera che va,ripetiamo,punita.Si invita l’amministrazione,almeno in questo periodo di emergenza,a rivedere la propria posizione su movida,mercatini a San Marco,assembramenti e tutto il resto.Se capitano cose come quelle di ieri sera la politica ha le sue responsabilità,sia chiaro ed evidente.

LA SOIDARIETA’ DEL SINDACO E DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Sindaco Adamo Coppola e l’intera Amministrazione comunale di Agropoli esprimono vicinanza all’agente della Polizia municipale che ieri sera ha subito un’aggressione, nei pressi di via Granatelle, mentre stava svolgendo attività dì polizia stradale e di vigilanza nei pressi dei luoghi della movida per il rispetto delle prescrizioni anti-Covid19. Il Comune di Agropoli procederà, attraverso i propri legali, a sostenere il proprio dipendente, che ha riportato la frattura di due costole. Da sottolineare l’inaudita violenza dell’aggressore, 48enne con un passato da pugile professionista, che ha dapprima colpito l’agente alle spalle, procurandogli la frattura al costato per poi darsi alla fuga. Il soggetto è stato identificato. Sono in corso ulteriori attività per perseguire compiutamente le ipotesi di reato consumate.

«Condanniamo fermamente – afferma il sindaco Adamo Coppola – la violenta aggressione subita dal nostro vigile urbano mentre era nello svolgimento delle sue mansioni. Un gesto indegno che è stato compiuto a danno di un pubblico ufficiale, il quale si è sempre distinto per serietà e professionalità. Mentre auguro una pronta guarigione al nostro vigile urbano, confido che il protagonista di questa vergognosa vicenda, possa venire presto assicurato alla giustizia. La nostra città ha sempre respinto ogni forma di violenza e sempre lo farà».