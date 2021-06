Carlo Scalzone titolare del Lido azzurro in alto il suo rivale Lelè Di Nardo

Il bellissimo ristorante, pizzeria bar Lido oasi

Vi sono storie che non finiscono mai di destare attenzione e curiosità. Quando poi di mezzo c’è un consigliere comunale e tutto intorno un contesto messo su ad arte per difendere i propri interessi, l’interesse si allarga inevitabilmente e lascia sul campo vinti e vincitori anche se in questa situazione di vincitori non ne riusciamo a vedere. E’ orami nota la diatriba tra il Lido Oasi e l’amministrazione comunale, sullo sfondo il titolare del Lido azzurro Carlo Scalzone vittima dei soprusi e in contatto quotidianamente con la magistratura. Ma non certo si tratta della sola vittima della vicenda. Ci sono i nipoti di Lelè Di Nardo ragazzi capaci, in questo momento così difficile, di investire nel turismo e nella ristorazione i quali oggi pagano ingiustamente un prezzo troppo alto per i comportamenti del consigliere comunale. C’è il nipote di La Porta funzionario dell’area demanio sul quale pende la spada di Damocle delle denunce di Carlo Scalzone. E c’è poi l’intera zona del lido azzurro sulla quale pende la guerra tra Lelè Di Nardo il comune di Agropoli e Carlo Scalzone titolare del Lido azzurro costretto a fare la via scalza verso i tribunali per l’accanimento di Lelè Di Nardo. La colpa di Scalzone è stata quella di comprare il Lido azzurro il cui ex proprietario Pasquale Garritano non voleva venderlo a Lelè Di Nardo che ne faceva richiesta. Era il 2004 e da quel momento è successo di tutto e di più. Ah dimenticavo forse dei vincitori ci sono, gli avvocati i quali hanno intascato a testa oltre 100mila euro. Forse era il caso di trovare un accordo definitivo che avrebbe stoppato la querelle e avrebbe messo fine ad una guerra diventata insostenibile per tutti.

La guerra in carta da bollo tra Lelè Di Nardo e Carlo Scalzone ha portato a sentenze spesso dolorose in special modo per i nipoti del consigliere comunale i quali hanno messo su una struttura bellissima, turisticamente architettata bene e funzionale al turismo della città ma ora bloccata dalle sentenze. Scalzone da canto suo per le sentenze deve fare anche lui delle rinunce dolorose ed è in attesa di altri giudizi. Guarda caso chi ne esce meglio dalla vicenda è proprio il consigliere comunale Lelè Di Nardo il quale con la spiaggia continua a fare i comodi suoi nonostante sentenze e provvedimenti puntualmente disattesi dagli uffici proposti e oggetto di artefizi da parte del sindaco Coppola il quale si era addirittura inventato la spiaggia per i diversamente abili ma li non se ne sono mai visti, pur di favorire il suo consigliere comunale. A questo punto si rende necessario ed opportuno, approfondire e chiarire il privilegiato rapporto che intercorre tra il consigliere comunale Eleodoro Di Nardo, spalleggiato e protetto dal presidente del consiglio comunale Massimo La Porta, aspirante “deus ex machina” del comune, e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola, succube e timorosa del duo La Porta-Di Nardo, e inspiegabilmente accondiscendente verso l’attività del Lido Oasi del consigliere comunale Eleodoro Di Nardo. Non vi è alcun dubbio che, nonostante non figuri più nella compagine sociale per opportuni motivi di incompatibilità con la carica pubblica che riveste, di fatto invece, è proprio il consigliere comunale a gestire materialmente il Lido Oasi,(vi sono testimonianze e foto a riguardo) creando così, di fatto, un conflitto di interesse con l’Amministrazione e con i relativi funzionari che gestiscono la cosa pubblica. D’altro canto, ci si chiede cosa possono aspettarsi di buono i cittadini agropolesi, da una persona, il consigliere comunale, che, tramando macchinosi stratagemmi contro i suoi stessi familiari (sorella e nipoti), gli “appioppa” nella divisione ereditaria di famiglia (2015), il fabbricato Bar-ristorante del Lido Oasi, su cui incombeva una decisione di legittimità del Consiglio di Stato, trattenendo per sé e gli altri fratelli la parte più remunerativa e di valore della proprietà Di Nardo, ovvero l’albergo-scuola (fitto annuo della Provincia circa 180.000,00 €) e l’arenile privato del Lido Oasi (circa 150 ombrelloni). Com’era facilmente intuibile, i giudici del Consiglio di Stato hanno confermato definitivamente l’abusività e la conseguente demolizione del Bar-Ristorante del Lido Oasi e la chiusura dell’Attività di somministrazione avviata, con enormi sacrifici, dai nipoti del consigliere comunale Eleodoro Di Nardo, che oggi purtroppo, dopo le decisioni dei giudici del Consiglio di Stato che hanno portato alla luce tutta l’attività poco chiara dello zio consigliere, ne pagano le spese. Per questo motivo Scalzone è sul piede di guerra. Già si prevedono nuove denunce alla Procura da parte di Scalzone, proprietario del concorrente Lido Azzurro, finora sempre vittorioso nei procedimenti giudiziari amministrativi contro Lelè Di Nardo il quale però con l’avvallo dell’amministrazione di cui fa parte ha ottenuto favori in danno della concorrente attività del Lido Azzurro di Scalzone e le sentenze il più delle volte non sono state eseguite e questo potrebbe costare molto caro alla collettività agropolese in un’eventuale richiesta di risarcimento danni in sede civile. Sergio Vessicchio