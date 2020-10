L’Hotel Carola è in vendita. Arrivano le conferme da parte di alcuni eredi. E questo deve far capire che ci si trova davanti ad un ricompattamento totale degli stessi eredi, sarebbero almeno o più di 10,cosa che stentava ad arrivare e per questo motivo oltre a non riaprire rimaneva anche invenduto. L’albergo più antico e prestigioso della capitale del Cilento, costruito da una delle famiglie che più ha dato al turismo locale sta per passare in altre mani.La notizia anticipata dal giornale La città con Cljo Proietti(clicca qua) ha ben presto fatto il giro dell’opinione pubblica a dimostrazione di quanto è ancora importante questa struttura che è nel cuore degli agropolesi più che mai.

Peccato che poi le nuove generazioni, durante la movida, lo dissacrano in tutti i modi, ma che è nella storia di questa città, ed è ancora graditissimo agli agropolesi. è sotto gli occhi di tutti. E crediamo anche per gli eredi sarà un pugno nello stomaco vederlo in mani di altri non avendo, in questo momento, un piano e un programma per riaprirlo. E così hanno scelto la strada più saggia, fatti, anche recenti, raccontano di due tentativi di compravendita affidate a due agenzie di Agropoli,con due differenti offerte ritenute insufficienti dai Carola i quali, ora, per sei mesi hanno affidato ad un’altra agenzia la vendita della struttura, la Engel e Volkers è stata incaricata. Sicuramente la riapertura dell’Hotel Carola,o come albergo o per altri indirizzi rimarrà a disposizione del turismo e della ricettività locale a meno che chi poi lo acquisterà lo vorrà abbattere e costruirci qualcosa di nuovo ma non pensiamo si possa arrivare a questo. Sta di fatto che si è sbloccata una situazione molto contorta, piena di ostacoli e sicuramente ancora piena di ostacoli. Bisogna ora trovare un acquirente, un compratore o dei compratori in un momento difficilissimo per il guaio sanitario in corso e per la crisi economica anche se un primo passo è stato fatto.

Vincenzo Carola ha dato continuità con il Vecchio Saracino alla dinastia straordinaria dei Carola raccogliendo un’eredità difficile e importante

Per il momento gli agropolesi,i turisti e i visitatori legati ai Carola possono godersi le prelibatezze del Vecchio Saracino gestito dai rampolli della dinastia Carola capaci di dare continuità agli sforzi, ai sacrifici, alle invenzioni, agli investimenti turistici e imprenditoriali dei Carola che, come si vede, hanno lasciato il segno nel turismo non solo di Agropoli ma dell’intera regione. Sergio Vessicchio