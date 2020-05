Sarebbe oppurtuno che per questo periodo il sindaco di Agropoli provveda a far chiudere i bar alle 21.00 e non alle 23.00.Ieri sera i carabinieri di Agropoli hanno dovuto energicamente bloccare folle di giovani che stazionavano sul lungomare san Marco,uno addosso all’altro,molti senza la mascherina.Sul posto è arrivato anche il sindaco di Agropoli Adamo Coppola che ha minacciato riportare alla chiusura dei bar dalle 21.00 alle 6.00 la mattina. Altri assembramenti si sono registrati al porto ma non in prossimità di bar e ristoranti.Una situazione aberrante.Ieri sera Agropoli sembrava essere ritornata indietro di un decennio quando a maggio si inagurava il carrubo e la gente popolava la capitale del Cilento sin dalle prime ore della sera fino a tarda notte.In quel momento aveva inizio la stagione turistica e il quadro generale di ieri era proprio questo.Era da tempo che a maggio,la sera,non si vedeva tanta gente per strada.Alla vista dei carabinieri i giovani si sono prontamente dileguati e il lungomare si è liberato ma a quel punto, una volta andate via il sindaco e le forze dell’ordine ,sono cominciate le corse automobilistiche che hanno coinvolto non solo il lungomare ma anche via Risorgimento.Una cosa impressionante che sta facendo riflettere seriamente l’amministrazione comunale di adottare il provvedimento tanto contestato della chiusura notturna del lungomare San marco,dalle 20.00 di sera alle 6.00 la mattina anche se quest’anno c’è il risvolto della medaglia,non si possono fare assembramenti e quindi la decisione la stanno vagliano in giunta e in amministrazione.La chiusura del lungomare sta trovando molte opposizioni in città non solo tra le strutture commerciali ma anche politiche perchè si ritiene inadeguato il provvedimento e poi perchè il corpo di polizia municipale incacpace di fare il piano viabilità alternativo e non in grado di far rispettare i divieti e le regole.Il sindaco però sostiene che la sicurezza sia da mettere al primo posto e la chiusura di san Marco eviterebbe le corse costanti e pericolose di sera e di notte ed eviterebbe presunti incidenti anche se questo è un problema non solo del lungomare ma di tutte le strade di Agropoli.Si corre ovunque,senza regole,senza freni e senza pensare al rischio che si corre personalemente e che si fa correre agli altri.

