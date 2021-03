Quello che è successo nella giornata di ieri ad Agropoli con i venditori dell’energia che , nel suddetto caso , per portare all’azienda qualche contratto firmato fornivano indicazioni fasulle e truffaldine. Non ci sono dubbi questa è la punta dell’iceberg di come nella cittadina ci sia effettivamente un problema di Sicurezza . Qualche giorno fa pare che fosse stato rubato addirittura del materiale nel magazzino della Croce Rossa . Noi di Cambiamo ! Con Toti ! tempo fa avevamo subito denunciato cosa avveniva regolarmente nella zona Porto di Agropoli e di una situazione insostenibile soprattutto per coloro che ogni giorno con grandi sacrifici garantiscono e tutelano la nostra sicurezza e l’ordine pubblico . In questa situazione auspichiamo che nei prossimi giorni l’amministrazione agropolese batta davvero un colpo e in collaborazione con le forze armate si attivino dei progetti e delle campagne di sensibilizzazione finanziate dal Ministero dell’Interno non solo volte alla prevenzione, ma anche al contrasto di truffe e reati soprattutto verso i soggetti più deboli e gli anziani . In questo caso il cittadino si sentirebbe davvero parte di quel concetto di “comunità locale” e non si sentirebbe abbandonato ai suoi problemi . Il compito di un amministrazione seria e capace è quella di intercettare e saper leggere quali siano i suoi bisogni e ancora una volta il centrosinistra invece avalla situazioni insopportabili con un silenzio davvero assordante . Ben vengano app per segnalare i problemi legati essenzialmente alle buche stradali, ma se poi il risultato è forse peggio del danno a quel punto uno ci si interroga anche sulle loro effetive utilità e relativi benefici . Colgo l’occasione per fare ancora una volta Un Plausoall’Arma dei Carabinieri e alla Compagnia dei Carabinieri di Agropoli diretta dal Capitano Fabiola Garello e al comando della Polizia Locale guidata dal Comandante Maurizio Cauceglia per la sinergia e l’azione riuscita in contrasto alla criminalità o alle azioni che possano costituire oggetto di reato oltre alla tutela della salute in una situazione come questa dove si sta combattendo il Covid 19 !Dott. Francesco MorelliCoordinatore cittadino e membro del direttivo provinciale CAMBIAMO ! CON TOTI !Agropoli, lì 19 MARZO 2021

