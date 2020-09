Brutto colpo per il pd locale e provinciale.Alla vigilia delle elezioni europee uno dei consiglieri comunali più attivi e più decisi nell’affrontare i problemi della città lascia il partito.Il fatto era già nell’aria ma ora è arrivata la conferma.Il sindaco Adamo Coppola ne era al corrente come i vertici cittadini del partito.La scelta poi di appoggiare Andrea Volpe alla regione del Psi non in sintonia con Coppola e Alfieri deluchini che portano Savastano su suggerimento di De Luca ,aveva già lasciato intendere che i movimenti di cui si sussurrava erano reali.Di Biasi è un grand’elettore perchè viene eletto sempre con tantissimi voti e vanta un seguito di tutto rispetto in città e non solo.Mai in giunta ma sempre attento e preciso nella consegna popolare perchè non si è tirato indietro quando è stato chiamato a scelte per la città.Nel Pd ormai non si trovava più,per idee e pensieri ma anche come visione della politica non si è mai sentito perfettamente a suo agio in questo partito vista la formazione democrsitiana e liberale.Quali saranno le scelte al momento non si comprende,è però ufficiale la sua permanenza nella maggiornazaper cui è evidente che la sua sfiducia peronale è verso il partito e non verso la compagine amministrativa di cui fa parte.Queste le sue motivazioni:

Qualche settimana fa ho presentato la mia dichiarazione d’indipendenza dal Partito Democratico di Agropoli.

Oggi, credo sia giunto il momento per definire il percorso di riflessione che mi ha portato a prendere questa decisione.

Lo devo ai miei elettori innanzitutto, lo devo ai miei colleghi consiglieri comunali, lo devo agli amici del progetto politico in cui ho militato.

Le sfide cui bisogna reagire sono tante.

È stato un anno davvero difficile.

In questo contesto, è diventato cruciale per me ricordare il “patto” fatto con gli elettori e portare a termine gli impegni assunti in campagna elettorale.

Ho dovuto fare un esame di coscienza, spogliarmi dei pregiudizi e guardare alla soluzione dei problemi in maniera diversa, attraverso uno sguardo obbiettivo e costruttivo.

Nonostante gli anni trascorsi all’interno del Pd di Agropoli abbiano generato innumerevoli rapporti di amicizia e l’accrescimento di valori, di ideali e di un mio personale bagaglio formativo, il senso di appartenenza al gruppo politico è venuto a mancare.

Di fronte a questo stato di cose, dichiararsi indipendente è, a mio parere, la maniera più vera di rappresentare gli interessi degli elettori e dei cittadini.

Rimanendo coerente alle idee in cui ho creduto e nelle azioni future.

Ribadisco, che resto in maggioranza per contribuire a un progetto civico nel quale continuo a credere, rimango leale al mio leader politico di riferimento e ribadisco la mia piena disponibilità all’amministrazione, affinché si riesca a rimanere fedeli alle promesse fatte.

Mi auguro, che questo tentativo sia un nuovo punto di partenza per un proficuo operato.