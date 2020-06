Con una lettere protocollata al comune e indirizzata al sindaco di Agropoli Adamo Coppola il consigliere del Movimento Cinque stelle Mario Pesca contesta il parcheggio a pagamento sull’ex campo sportivo Gino Landolfi.Questo il testo della missiva:

“Io sottoscritto Avv. Mario Pesca, in qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, anche e soprattutto, dopo aver anche ascoltato i titolari di attività commerciali della zona del Centro di Agropoli,

evidenzio:

E’ assurdo ed inconcepibile che il parcheggio sull’ex campo sportivo “Gino Landolfi” possa ritornare a pagamento dopo questo lungo periodo di pandemia.

Permettetemi brevemente di evidenziare che tale parcheggio, che di fatto ha comportato l’ eliminazione definitiva dello storico Campo sportivo “Gino Landolfi di Agropoli” , era stato il primo atto, compiuto dalla precedente amministrazione, giustificato e finalizzato per favorire l’ afflusso dei cittadini e dei turisti al centro di Agropoli, dove era, e vi è, l’ isola pedonale.

Tale parcheggio, ed a questo scopo, è stato accettato dai cittadini di Agropoli, visto che hanno, con enorme grande sacrificio e nostalgia, dovuto rinunciare, in modo definitivo, al loro storico campo sportivo, dove, tra l’ altro, il calcio ad Agropoli ha vissuto momenti gloriosi.

Ebbene, l’ imporre il pagamento del parcheggio ad orario (e quindi agire psicologicamente sull’ automobilista che, oltre a pagare, ha un tempo limitato negli spostamenti in centro ), in primo luogo, fa venir meno la ragione per la quale il parcheggio era stato creato.

Inoltre e, soprattutto, in questo momento particolare, di grande difficoltà economica e sociale dovuta alla nota pandemia, l’ imporre il pagamento del ticket, sicuramente, determinerà un ulteriore e più grave danno.

Infatti tale pagamento sarà di ostacolo – tenuto conto anche che il ticket è ad orario., come detto, predeterminato – alla frequentazione del centro di Agropoli e delle strade ad esso contigue, ( quali ad esempio, Via Piave, Via Pio X, Viale Europa, Via Mazzini, ed altre del centro), nonché, la mattina, per accedere al mercato giornaliero di piazza Merola.

Quindi, l’ imposizione del pagamento del parcheggio sull’ ex Campo sportivo “Gino Landolfi” in un momento di grave crisi economica, acuita, dalla chiusura per circa tre mesi delle attività commerciali, da una incertezza sul reale afflusso turistico ad Agropoli, dato che il virus non è stato del tutto sconfitto, sicuramente sarà una ulteriore “mazzata” all’ attività commerciali e turistiche del centro di Agropoli e delle zone ad limitrofe, nonché, al predetto mercato, di piazza Merola.

Anche alla luce di quanto sopra evidenziato

chiedo che,

l’ Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Dott. Adamo Coppola, Voglia, quantomeno per questa stagione turistica, rendere libero il parcheggio sull’ex campo sportivo “Gino Landolfi”.

Agropoli 31.05.2020

( Avv. Mario Pesca – Consigliere Comunale )