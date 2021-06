La mia esperienza in comunità psichiatrica. A Tavernola Bergamasaca, dove sono domiciliato attualmente, ho trovato tanti amici e tante persone disposte ad aiutarmi. Mi auguro di poter realizzare, al più presto,il mio sogno di diventare sacerdote

A seguito dell’articolo pubblicato dal nostro esimio direttore (CLICCA QUA),volevo anche io esprimere il mio giudizio riguardo alla mia esperienza in questa comunità di Tavernola Bergamasca. Provo una profonda nostalgia per Agropoli dove conto di ritornare al più presto, ma, tutto sommato devo ammettere che non mi trovo affatto male in tale struttura, che ha come nome “LA CASA DI NICOLA”. Purtroppo non sono riuscito ad inserirmi perfettamente nel contesto del gruppo, ma sto provando a fare progressi per essere accettato sia dal personale che dagli ospiti, anche se qualcuno di essi(sia l’uno che l’altro)ancora mi osteggia. Comunque, i nostri rapporti sono del tutto normali e tutti fanno del loro meglio per aiutarmi a superare le varie difficoltà che vado incontrando lungo il percorso che mi dovrebbe portare alla completa riabilitazione. In verità, non riesco ancora ad adattarmi alle regole, seppure semplici, e non riesco neppure a non avere qualche scaramuccia con qualcuno. In ogni caso, il mio obiettivo finale consiste nell’entrare in seminario e diventare un sacerdote. Spero di riuscirci, anche con l’aiuto dello psichiatra della comunità, il dottor Maurizio Previtali, il quale mi sta aiutando, con molto sforzo ed abnegazione per ottenere dei miglioramenti da parte mia. Per tentare di inserirmi meglio nel contesto ,la coordinatrice Cinzia Paola Acquaro mi ha proposto un corso d’inglese in videoconferenza con altri ospiti di altre comunità d’Italia, che viene tenuto da insegnanti siciliani.

Tavernola Bergamasca è una bella cittadina che si affaccia sul lago d’Iseo e promuove, nonostante le sue ristrette dimensioni, parecchie attrazioni turistiche, sia in campo civile sia in campo religioso. Infatti sono molti gli appuntamenti ai quali vengono richiamati i turisti per ammirare bellezze e panorami, in tutte le stagioni dell’anno(anche a Natale!).Disgraziatamente, un inconveniente ha rischiato di lasciare isolato il paese, perché la montagna che lo sovrasta era sul punto di franare:tante abitazioni sono state evacuate ed anche il nostro appartamento-comunità, che si chiama “MIRALAGO” ha dovuto chiudere per dieci giorni ,costringendo gli ospiti a trasferirsi in comunità per evitare pericoli. Questo paese è abbastanza pulito ed il commercio è oltremodo florido. Nonostante la pandemia, gli esercenti non si sono persi d’animo ed hanno cercato di riqualificare il centro abitato. Sto facendo del mio meglio per raggiungere la mia indipendenza e spero che le mie fatiche vengano apprezzate ,s ia dal personale che dagli ospiti. Ringrazio mio padre che mi ha mandato qui e mi auguro di poter, al più presto, realizzare il mio sogno. Guido Honorati Broggi