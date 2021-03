Una lunga riunione sabato sera alla quale ha partecipato anche Franco Alfieri con tutti gli stati maggiori del partito agropolese per valutare la situazione all’interno dell’amministrazione comunale fatta di lunghe bordate e copiosi assalti da parte di Massimo La Porta il presidente del consiglio comunale che tiene in ostaggio il sindaco e lo sta facendo ardere poco a poco nel fuoco. Ma mentre il Partito democratico non entra nelle scelte amministrative pur riconoscendo la gravità della condotta di Adamo Coppola e Massimo la Porta difende i suoi uomini e le sue conquiste. Non a caso è sceso in campo in prima persona proprio Franco Alfieri il vero obiettivo di Massimo La Porta.

Il presidente del consiglio comunale aveva sollecitato che tre consiglieri comunali che si riconoscono, da settembre scorso, in un gruppo (Lelè Di Nardo, Salvatore Coppola e Gianluigi Giuliano), a chiedere un assessorato. Non lo avevano fatto prima perchè poi in fondo la finalità di questo gruppo non era entrare nell’esecutivo ma lo hanno fatto dopo manovrati da Massimo La Porta per mettere in difficoltà il sindaco in vista delle elezioni e anche per fare guerra a Franco Alfieri. Tutto questo non sfugge a Franco Alfieri che ha ricompattato le file, ha ordinato al sindaco di non muovere gli assessori, Lampasona e Benevento e ha cercato di dire ai consiglieri comunali del Pd di tutelare di più i rappresentanti del partito nella guida della città. E’ evidente che Massimo La Porta fa il ras perchè il partito democratico in consiglio comunale è inesistente come gruppo.E ora che fanno i tre? Passano all’opposizione o rientrano nei ranghi?.Naturalmente aspettano l’ordine di La Porta. Sergio Vessicchio