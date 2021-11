Uno scandalo, una vergogna, un pressapochismo di una deficienza amministrativa enorme. Ma non ci meravigliamo più di questo come di altro. Nei giorni scorsi si è appresa la notizia riguardante la popolazione attiva ad Agropoli , ebbene ad Agropoli viene attribuita una popolazione residente di circa 22000 persone , ma una popolazione dimorante ci circa altri 6000, questo nei dati ufficiali licenziati dal comune di Agropoli e dei quali si può prendere visione in qualsiasi momento. Pertanto ad Agropoli ci sono quasi 30000 persone solo durante i mesi invernali senza considerare il turismo che con le case vacanze e i B&B d’inverno, negli ultimi anni il turismo si è rafforzato, per fortuna, anche nei mesi invernali.

Questi dati scaturiscono anche da una rilevazione dei consumi energetici da settembre a maggio , quindi un periodo autunno/inverno , in estate invece dai dati relativi sempre ai consumi energia elettrica ,acqua si rileva una popolazione di circa 60000 persone. Che il territorio sia in forte crescita lo aveva rilevato anche ISTAT nella scorsa indagine del febbraio 2021 , c’è però un aspetto negativo della questione cioè con circa 6000 abitanti non residenti che gravano sulle strutture del comune , il municipio incassa meno risorse da parte delle strutture sovracomunali.

Anche i servizi che il comune gode per la popolazione residente potrebbe crescere, vedi uffici pubblici ,strutture sovracomunali, ecc.ecc. A questo punto il comune va sollecitato a fare leva sulle forze dell’ordine le quali vigilino su questi cittadini non residenti e magari sanare le loro posizioni. Avere 30.000 abitanti iscritte all’anagrafe del comune di Agropoli poi si favoriscono altri aspetti, tra farmacie comunali, fondi in arrivo, elezioni, candidature, numero di consiglieri comunali e assessori, insomma è un’altra città. Per questo e per altro la posizione dei non residenti va sanata anche se ci rendiamo conto delle difficoltà in essere. Sergio Vessicchio