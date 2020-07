Il comando polizia municipale di Agropoli si è da poco dotato di un nuovo strumento di rilevazione automatica della velocità-autovelox- da utilizzarsi in modalità mobile. Questo strumento permetterà agli uomini della polizia municipale di intervenire sia nel centro abitato che sulle strade extraurbane secondarie che interessano il territorio comunale di poter compiutamente intervenire per l’accertamento e repressione dei comportamenti di guida in violazione di legge in relazione ai limiti di velocità. Il nuovo strumento già dotato di certificato di taratura e verificato sulla funzionalità iniziale sarà operativo nei prossimi giorni, in modo particolare sulla dx sp 430. Dal comando riferiscono che l’autovelox in postazione fissa è stato imbavagliato su arbitraria iniziativa da parte di personale Anas senza alcuna direttiva aziendale.

La postazione fissa, autorizzata con decreto del prefetto di Salerno del 2010, sarà riattivata se all’esito dell’istruttoria richiesta per tutto il tratto della ex sp 430, il Prefetto di Salerno riterrà permanere le condizioni di legge per continuare l’attività di controllo e repressione degli eccessi di velocità in modalità automatica ed a distanza. Il comune di Agropoli ha da tempo acquisito anche il nulla osta della società Anas spa per la sostituzione del guard rail posto in corrispondenza del km 193+550 della ex sp 430. L’intervento sarà praticato solo all’esito dell’indicata istruttoria ordinata dal Prefetto di Salerno. Tuttavia, lo strumento mobile garantirà il mediano risultato con il presenziamento sul posto. I cittadini rispettino i limiti di velocità a salvaguardua dell’incolumità di tutti.