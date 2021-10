Sono 15 anziani di Agropoli che gestiscono una ventina di orti assegnati loro dall’amministrazione Alfieri alle Mattine dove ci sono impianti sportivi nelle vicinanze. e nei quali hanno investito gli ultimi anni della loro vita. Il comune con un’ ordinanza ha deciso di riprendersi i terreni in barba ad un contratto regolare di assegnazione e fruizione e attraverso i servizi sociali ha dato una scadenza di 5 giorni fino a domani 12 ottobre giorno in cui devono liberare gli orti e restituire questi terreni al comune.

Un atto ritenuto dalle famiglie degli assegnatari di una barbarie esagerata per molti motivi. In primo luogo perché in così pochi giorni non possono togliere quanto hanno investito, in secondo luogo perché si tratta di uno scippo etico ed intellettuale e poi perchè non si può alzarsi una mattina e prendere decisioni di questo genere.

ORTI TOLTI AGLI ANZIANI E’ POLEMICA

Nelle lettere che ci hanno spedito alcune delle famiglie dei 15 anziani si punta il dito contro il primo cittadino Adamo Coppola ritenuto il responsabile di tale situazione. In quegli orti, sostengono i familiari degli anziani, ci hanno buttato il sangue dalla mattina alla sera, hanno investito gli ultimi anni della loro vita e hanno lavorato sodo per portarli ad un livello molto apprezzato da tutti. ora con un colpo di spugna, dicono i protestanti, il sindaco di Agropoli scippa loro i terreni e invade non solo il loro lavoro ma anche il loro sentimento. 15 anziani alcuni dei quali con sacrifici arrivano anche dal centro di Agropoli sono stati traditi da un sindaco, secondo le famiglie, senza nessuna coscienza e senza umanità. Ma chi c’è dietro questa operazione? Chi sta pressando il sindaco per togliere agli anziani quegli spazi coltivati con amore, entusiasmo e lavoro sodo? Ancora una situazione figlia della burrascosa situazione attuale del comune di Agropoli? Staremo a vedere.