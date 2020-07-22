AGROPOLI ATTUALITA' IN PRIMO PIANO AGROPOLI,INAUGURAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO IL SERVIZIO VIDEO SU CANALECINQUETV.IT admin 51 minuti ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa L’inaugurazione della nuova caserma dei vigili del fuoco di Agropoli nella sezione nwes di www.canalecinquetv.it.Per vedere il servizio clicca qua. Tags: AGROPOLI caserma MATTINE Continue Reading Previous: QUELLO CHE SI TEMEVA,A PISCIOTTA DEI 7 TAMPONI DELLA CENA 4 SONO POSITIVINext: AGROPOLI,ILCONSIGLIERE COMUNALE FRANCO DI BIASI A CANALECINQUETV:”ABBIAMO IL DOVERE DI LAVORARE SEMPRE”GUARDA IL VIDEO Articoli correlati ATRANI,NIENTE PROCESSIONE MA QUANTA FEDE PER LA MADDALENA/VIDEO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' ATRANI,NIENTE PROCESSIONE MA QUANTA FEDE PER LA MADDALENA/VIDEO admin 9 minuti ago AGROPOLI,ILCONSIGLIERE COMUNALE FRANCO DI BIASI A CANALECINQUETV:”ABBIAMO IL DOVERE DI LAVORARE SEMPRE”GUARDA IL VIDEO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI IN PRIMO PIANO POLITICA AGROPOLI,ILCONSIGLIERE COMUNALE FRANCO DI BIASI A CANALECINQUETV:”ABBIAMO IL DOVERE DI LAVORARE SEMPRE”GUARDA IL VIDEO admin 39 minuti ago QUELLO CHE SI TEMEVA,A PISCIOTTA DEI 7 TAMPONI DELLA CENA 4 SONO POSITIVI Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO QUELLO CHE SI TEMEVA,A PISCIOTTA DEI 7 TAMPONI DELLA CENA 4 SONO POSITIVI admin 20 ore ago BATTIPAGLIA,AFFAIRE SU CARO ESTINTO,TRE NEI GUAI Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO BATTIPAGLIA,AFFAIRE SU CARO ESTINTO,TRE NEI GUAI admin 23 ore ago SCHOOL MOVIE SI RIPARTE,300 CORTOMETRAGGI,12 EVENTI Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' SCHOOL MOVIE SI RIPARTE,300 CORTOMETRAGGI,12 EVENTI admin 24 ore ago CAPACCIO PAESTUM,RISCHIO CONTAGIO SU ALCUNI LIDI AFFOLLATI CON DISCOTECA,SALERNO E CILENTO MOVIDA SOTTO ACCUSA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' IN PRIMO PIANO CAPACCIO PAESTUM,RISCHIO CONTAGIO SU ALCUNI LIDI AFFOLLATI CON DISCOTECA,SALERNO E CILENTO MOVIDA SOTTO ACCUSA admin 1 giorno ago