Senza controlli, telecamere spente e continue e copiose denunce per l’andazzo del porto di Agropoli dove ieri ci si è accorti del furto di una imbarcazione di sei metri attraccata nel pontile comunale. La denuncia fatta alla capitaneria di porto e ai carabinieri ha messo in allarme gli uomini del capo Fiorito della capitaneria di porto e del capitano della compagnia carabinieri di Agropoli Fabiola Garello. Sono scattate le indagini ma fino a questo momento non ci sono tracce.

Questo ulteriore atto molto grave, conferma il totale abbandono in cui si trova il porto di Agropoli per colpa solo ed esclusivamente del comune di Agropoli che a fronte di copiosi incassi tra parcheggi e posti barca non investe minimamente per la sicurezza. Non a caso per giorno 9 marzo è convocato un vertice voluto dagli uomini della capitaneria di porto i quali rivendicano il controllo della sicurezza del porto ora totalmente, si fa per dire, sotto l’egida del comune e quindi incontrollato.

Sarebbe auspicabile che la capitaneria venga investita di poteri per il controllo anche sulla terra ferma come una volta, con la sbarra davanti alla propria sede per evitare “il bordello” che c’è adesso. Il comune incassa ma non investe e purtroppo l’incapacità dell’amministrazione comunale è talmente tanto evidente che si rubano le barche senza che nessuno se ne accorge.