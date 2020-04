Un progetto lusinghiero di facile applicazione e appetibile sotto tutti gli aspetti. Il dott.Guido Santangelo ha studiato un protocollo alimentare molto ben articolato che salvaguarda la salute e i prodotti tipici prendendo spunto anche dalla dieta mediterranea.Ci spiega la sua proposta:

“Con il coronavirus l’economia mondiale è cambiata ma questo momento può diventare un’opportunità per i piccoli comuni. Le nostre abitudini cambieranno, le nostre necessità pure. Pertanto ritengo opportuno che

gli investimenti siano mirati e rivolti allo sviluppo dei piccoli comuni che possono essere il volano per un’economia di ripresa. In questo momento non c’è bisogno di chiacchiere ma di fatti concreti. Voglio rimarcare come da diversi studi la dieta mediterranea ha dimostrato la sua efficacia nel prevenire le patologie oncologiche e nell’aumentare le difese immunitarie.

Ho elaborato pertanto questo semplice e fattibile progetto in cui il territorio diventa protagonista.

IO MANGIO SANO

PROGETTO FINALIZZZATO ALLO SVILUPPO AGRICOLO LOCALE

Il progetto nasce dalla constatazione della complessità del territorio Cilentano e dal suo spopolamento,

con un notevole impatto negativo sul futuro e una mancanza di certezze nel presente.Per la tutela del territorio è sicuramente necessario dare valore al reddito che esso può dare e alla qualità

e salubrità dei prodotti.

Il progetto prevede un investimento di X euro annui e così utilizzati:

1 – Distribuire X euro annui a tutte le famiglie residenti nel territorio Comunale al 31-12-2019.

2 – Censimento delle Aziende Agricole locali.

3 – Il bonus può essere utilizzato solo dal titolare della tessera per l’acquisto dei prodotti agricoli locali .

4 – Controlli periodici sulle Aziende che partecipano al progetto.

5 – I prezzi dei prodotti in vendita saranno concordati con l’Ente finanziatore del progetto.

6 – La ricevuta dell’acquisto va presentata all’Ente per il rimborso.

7 – Prodotti ammessi all’acquisto:

OLIO,VINO,FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE,PATATE, FAGIOLI,PISELLI, POMODORI,MELANZANE,NOCI,

CIPOLLE, ORIGANO, FRAGOLE DEL SOTTOBOSCO, ASPARAGI,UOVA, FORMAGGIO DI CAPRA, INSACCATI(

SALSICCIA, CAPICOLLO, SOPPRESSATA).

Il Progetto prevede anche una mostra mercato con cadenza quindicinale per la vendita diretta dei prodotti agricoli locali a prezzi convenienti a tutti al fine di favorire la commercializzazione e dare maggiore visibilità’

alle Aziende Agricole locali.La genuinità, la convenienza e la tutela del territorio sono gli elementi caratterizzanti del Progetto.”

Un progetto molto pratico e con tantissimi benefici a tutti i livelli.Basta contattare il dott.Guido Santangelo il quale non intende avere nessun tornaconto e cominciare a lavorare per il benessere comune e da valorizzare come economia circolare,gli amministratori speriamo capiranno anche perchè forse gli stessi non avranno guadagnano e forse questo è lo scoglio più di difficile da superare.