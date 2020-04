Agropoli è ancora in pieno tunnel,la luce non si vede come non si vede a livello nazionale nonostante i numeri dicano il contrario.Al momento siamo in piena emergenza e non vediamo nemmeno i primi passi per iniziare la ripresa ad Agropoli il centro comunque più colpito da Salerno a Sapri con un bilancio pesantissimo al quale forse si guarda con troppa sufficienza.Fermo l’ospedale per il quale il governatore De Luca fa ancora spallucce,fermo anche il turismo inevitabilmente,non ci sono le attività produttive e il commercio già di per se ridotto ai minimi termini ora è definitivamente in ginocchio.Agropoli deve ripartire dalle sue risorse,dal suo dna deve ricavare i motivi della ripresa sperando che presto si possa tornare alla normalità cosa ancora molto difficile.Dal punto d vista morfologico Agropoli vanta dei posti straordinari e anche spazi importanti che possono tornare utili in questo momento di difficoltà sperando che una volta per tutte il palazzo non si arrocchi sulle solite e ormai deprimenti impostazioni che hanno negato lo sviluppo turistico di Agropoli.La capitale del Cilento sta uscendo con le ossa rotte da questa situazione e ora ci vuole un senso di responsabilità e di civile impostazione senza essere legati a questo e a quel commerciante o imprenditore.Il sindaco,la giunta,il consiglio tutto tra maggioranza e opposizioni si uniscano e facciano ripartire la città senza polemiche,con un programma preciso e condiviso facendo proposte,sedendosi insieme ai tavoli di discussione.Il consiglio comunale tutto ora è chiamato ad un alto senso di responsabilità.Non si può più scherzare e non si può sbagliare.La città,come l’Italia,è in ginocchio ma ha tante risorse che ora deve sfruttare nel migliore dei modi senza fare la corsa all’accaparramento. C’è una base dalla quale ripartire.Il distanziamento obbligatorio ci invita ad un senso di responsabilità sociale e quindi servono gli spazi.

LE PROPOSTE

Il lungomare,il porto,via Mazzini,via riviera Antonicelli,parte di Via Pio X,parte di via Piave,il cento storico isole pedonali con l’autorizzazione ai locali(ristoranti,bar e altro) di poter mettere i tavoli a distanza sulla strada e davanti alle loro attività.Esonerare le attività da far pagare il suolo pubblico.

La rimozione straordinaria delle alghe dove ci sono chiedendo alla regione e al ministero di poterle togliere con sistemi meno dispendiosi e più facili per liberare gli arenili.

Limitare ai soli residenti molte strade della città per evitare affollamento e traffico.

Assumere vigili stagionali che controllino solo la stazione ferrovairia e il pericoloso traffico che arriverà,l’entrata della città e gli ingressi dal porto con controlli e dotazioni di dispositivi anti covid magari con il sostegno della protezione civile.

Esonerare tutte le attività dal pagamento della spazzatura e di altri balzelli e tasse per alleggerire i bilanci e consentire una ricrescita

Utilizzare i mezzi di trasporto con pochi posti tipo apecar e taxi per il trasporto dei turisti ma anche di cittadini con prezzi molto contenuti.

Il sindaco la giunta,il consiglio comunale tutto comincino a pensare altre situazioni in grado di ripartire una volta finita l’emergenza.Agropoli ha mostrato un grande senso di responsabilità a parte qualche eccezione.Ha tirato fuori gli artigli tra vigili urbani,carabinieri,sindaco e forze politiche e ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e il giudizio poi lo si darà alla fine,non ora perchè si è in pieno caos soprattutto in vista del 4 maggio inizio della fase 2 quindi in piena emergenza.Sergio Vessicchio