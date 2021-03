Da tempo ormai stiamo dicendo cosa sta combinando La Porta nel tentativo di smantellare tout court quando aveva creato Alfieri in termini di opere pubbliche, classe amministrativa e posizionamenti della città. Sicuramente tutto nella legale norma di sovvertire il posizionamento per lanciare la sua candidatura a sindaco e questo è ormai fuori discussione. Ma lo sta facendo secondo i peggiori e più sprezzanti metodi usati dal movimento 5 stelle nel corso di questi anni. L’ultima della serie è la lettera con la quale tre consiglieri comunali chiedono un assessorato.in danno al Pd. La Porta gioca sul sentimento dei tre che hanno situazioni personali da difendere e cavalca la situazione. Lelè Di Nardo, Salvatore Coppola e Gianluigi Verrone, manovrati da La Porta , ora chiedono u assessore e quindi un posto in giunta. La gente si chiede come mai non lo hanno fatto a settembre quando hanno costituito il gruppo, a quel punto sarebbe stato anche legittimo.. E perchè proprio adesso a pochi mesi dalle elezioni. La risposta è chiara ed inequivocabile, Massimo La Porta attraverso questa azione vuole mettere in difficoltà il sindaco e Franco Alfieri mirando ai suoi uomini. I tre burattini sono mossi dalle loro ragioni, e qui è arrivata questa richiesta che politicamente è un’entrata a gamba tesa, ma non si commetta l’errore di prendersela con il gruppo.

La mente è Massimo la Porta la cui regia sta determinando una frattura insanabile. Franco Alfieri ha le sue colpe perchè in tutti questi anni, dopo le tantissime porcherie che gli ha fatto La Porta ancora gli ha dato credito. Su tutte ricordiamo l’affronto alla candidatura di Sabrina Capozzoli quando alle primarie le fece una battaglia e alle politiche le candidò contro, ad Agropoli, la moglie per contrastarla, anche in quella circostanza la mira era Franco Alfieri . Questa per dirne una. Nella lettera capziosamente si fa riferimento alla posizione di Franco Di Biasi (uomo molto vicino a Franco Alfieri)che sarebbe fuori dal Pd e perchè non si dice espressamente che la lista “Agropoli Oltre” (quella di Massimo La Porta) ha due consiglieri che reggono un assessore Mutalipassi e addirittura la presidenza del consiglio (Massimo La Porta) poltrona che vale più di due assessori? Per questo motivo si tratta dell’ennesima porcheria firmata Massimo La Porta il quale crede di nascondersi dietro i tre consiglieri ma è un fatto palese che la sua è l’ennesima boiata ai danni di Franco Alfieri.

LA POSIZIONE DI ADAMO COPPOLA

Un vecchio ma autorevole senatore della repubblica del Vallo di Diano di nome Ritorto amava dire: “Non volere mai tanto bene se non sei così forte da sopportare l’irriconoscenza”. Franco Alfieri queste parole deve ricordarsele. A La Porta lo ha fatto imprenditore, lo ha aiutato a crescere e a diventare un ottimo imprenditore e lo ha inserito nei circuiti politici cittadini . Ad Adamo Coppola lo ha fatto sindaco, lo ha preso da “guagliunciello” di Malandrino, Giuliano e Pesca, gli ha dato un assessorato importante come le finanze nel quale Adamo Coppola con capacità, impegno, serietà si è meritato la riconferma con il massimo dei voti, gli ha permesso di fare finanziamenti a pioggia che gli hanno consentito di essere il primo eletto e poi lo ha designato suo successore. Bene ora Adamo Coppola si sta facendo manovrare da Massimo La Porta il quale, come abbiamo dimostrato da tempo, gli ha buttato addosso solo fango, dimostrabile. Alfieri ne tragga le conclusioni. Adamo Coppola riflettesse. La Porta? Lavare la testa al ciuccio si perde tempo e sapone. Sergio Vessicchio