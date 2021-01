L’ospedale covid di Agropoli si è trasformato per tre giorni in un ponte di vita che ha contenuto la storia di tre piccoletti curdo-iracheni sbarcati al porto di Salerno,risultati positivi al covid,forse nemmeno lo hanno capito,asintomatici e trasferiti all’Ospedale covid di Agropoli. Arrivati ad Agropoli,come già abbiamo raccontato qualche giorno fa clicca qua, hanno ricevuto le cure più umane possibili.A Salerno erano arrivati in 26 e tutti di giovane età, sono stati fermati da una pattuglia della guardia di finanza mentre tentavano, stremati dal viaggio, la fuga verso la libertà nel porto commerciale di Salerno in una piovosa alba dello scorso giovedì. Sottoposti al controllo sanitario, tre sono risultati positivi al Sars Cov 2. Necessario l’isolamento per tutti gli altri che potrebbero essersi contagiati a causa dello stretto contatto in condizioni di scarsa o quasi assente areazione, anche se inizialmente negativi ai test. Tre di essi sono stati trasferiti in una casa famiglia in via Sichelgaita a Salerno. I minorenni contagiati, giunti ad Agropoli con i mezzi di soccorso speciale dell’Humanitas, hanno ricevuto le cure del personale sanitario che per tranquillizzarli li ha messi in contatto con la famiglia lontana, grazie all’utilizzo di dispositivi smart.

L’incubo vissuto da tre piccoli iracheni di età compresa tra i 10 e i 16 anni, due femminucce e un maschietto, dei quali, i due più grandi sono fratello e sorella e la più piccola loro cuginetta è incredibile e fa parte di questi giorni, mesi interminabili. Ad Agropoli hanno ricevuto un’accoglienza straordnianaria che rende orgogliosi. Ma i sanitari e il personale si sono superati perchè hanno fatto qualcosa di impensabile. Il dispositivo smart è stato messo a disposizione dagli operatori sanitari del reparto intensivo del Covid Hospital di Agropoli, diretto dalla dottoressa Rosa Lampasona, l’assessore agropolese che di umanità e servzio ne ha da vendere per tutti. Le mani che, tremanti, hanno composto il numero sono quelle del ragazzino più grande. «Mamma, papà, siamo vivi», hanno detto. Le lacrime di gioia sono scese rapide, incontenibili, e il gelo, la pioggia, il buio, l’essere provati, il ricordo dei propri cattivi odori e la mortificazione della dignità dell’essere umano, si dissolvono alla vista del volto dei genitori, che piangono insieme dall’altra parte del mondo. Non è servita la traduzione della mediatrice culturale in collegamento con i sanitari del Civile, non in questa fase. Il linguaggio del cuore è universale e non ha bisogno di parole. Si spiega con il silenzio e la condivisione di un momento di felicità prezioso, anche nel dramma.

È la storia di tre piccoli del Kurdistan iracheno, zona nord dell’Iraq affidati dalle loro famiglie al destino di una prospettiva di vita migliore, anche se questo vuol dire viaggiare nascosti in un container al buio e al freddo per tre giorni. Salpare dal porto turco di Aliaga, quale carico umano insieme a altri 23, tra quintali di metallo, a bordo della “Vento di scirocco”, per poi attraccare nello scalo commerciale di Salerno. E di vedere oltre una porticina rossa, creata a fatica dall’interno del container, l’alba della libertà.Ora hanno lasciato il covid di Agropoli. Parametri vitali stabili e positività al virus non sintomatica. I tre piccoli profughi di nazionalità curdo-irachena, dopo appena un giorno, sono stati dimessi dal reparto intensivo del Covid Center dell’ospedale Civile di Agropoli. Trasferiti nel pomeriggio di ieri, sono stati destinati a un centro d’accoglienza di Salerno, dove continueranno il loro stato di isolamento in attesa di negativizzarsi e dove riceveranno l’assistenza necessaria. In tre, due fratelli e una cuginetta, arrivano a soli 46 anni d’età. Quanto dramma c’è in questa storia ma anche quanta speranza. LENOTIZIE SONO STATE PRESE DAL QUOTIDIANO LA CITTA’ E ASSEMBLATE E SI POSSONO CONSULTARE (CLICCA QUA) (CLICCA QUA) (CLICA QUA)