Le persone che stavano in quarantena tra studenti, personale docente e non docente, possono tirare un sospiro di sollievo perchè il sindaco ha annunciato che il tracciamento della asl e il conseguente tamponamento ha avuto esito negativo. Fin qui tutto ok rimangono però i dubbi. Innanzitutto i ritardi dell’asl, le nuove disposizioni e anche il modo di tracciare non convince . Come lo hanno fatto il tracciamento? Siamo certi che non ci sono persone che potevano essere inseriti nelle liste? La scuola è il posto più difficile per risalire perchè esistono le aule, i bagni, la ricreazione, le palestre, le attese fuori dalla scuola, i trasporti e via dicendo.

L’annuncio del sindaco sintetico e superficiale, anche ottimistico a cuor leggero, desta molte preoccupazioni. Il sindaco e l’amministrazione stanno dimostrando scarsa sensibilità a capire il problema sulla falsariga di Conte e Azzolina i due assassini i quali, aprendo le scuole, in autunno hanno permesso la seconda ondata(altrimenti non sarebbe arrivata) portando sulla coscienza migliaia e migliaia di morti. Sono stati cacciati entrambi. Adamo Coppola e la sua maggioranza stanno facendo rischiare alla città di Agropoli un pericolo enorme. In città c’è una popolazione scolastica di circa 4000 studenti e tenendo le scuole aperte stanno mostrando di non aver capito il problema.