Troppo blanda la decisione del sindaco di Agropoli il quale ha prorogato l’aperturea delle scuole per il 3 dicembre, questo il comunicato: “Ho firmato l’ordinanza (prot.n. 30354) che stabilisce la sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia e delle classi prime della scuola primaria fino al 3 dicembre. Gli screening sul personale scolastico, famiglie e discenti, per il nostro Comune, sono iniziati solo sabato scorso e ad oggi non ci sono dati oggettivi sufficienti per comprendere l’entità del contagio per quanto riguarda il comparto scuola. Sebbene quindi i nostri Istituti siano pronti a riaprire, in via prudenziale e precauzionale, ho ritenuto di rinviare il rientro in classe.L’ordinanza integrale è scaricabile al seguente link:https://www.comune.agropoli.sa.it/…/rinviato-rientro…/

Tutto questo non basta. Agropoli ha già dato tanto a questa emergenza e non può permettersi ancora situazioni gravi. Per cui il sindaco farebbe bene a cacciare le palle e a non essere incline a De Luca solo perchè fa parte della sua schiera. Le scuole devono rimanere chiuse. Gli scienziati hanno detto senza mezzi termini che la riapertura delle scuole ha fatto scattare la seconda ondata. Senza la riapertura delle scuole in Italia ora il contagio sarebbe bassissimo. Quindi ad Agropoli il sindaco cacci i coglioni e non si faccia pressare da politici assassini ne da madri senza coscienza. Già troppe volte abbiamo assistito a leggerezze del sindaco, come dimenticare il carnevale o la mancata chiusura della movida estiva. Ora la situazione è di grande degenerazione e la scuola è un motivo di contagio pericolosissimo. L’Italia sta pagando per gli errori di una politica vergognosa maggioranza e opposizione a tutti i livelli, il sindaco agropolese sia dia una regolata e tenga le scuole chiuse.