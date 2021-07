NON SI FERMANO I FAVORI AL CONSIGLIERE COMUNALE LELE’ DI NARDO PER IL LIDO OASI, PROTESTA IL SUO CONCORRENTE SCALZONE TITOLARE DEL LIDO AZZURRO AL QUALE TAR E CONSIGLIO DI STATO HANNO DATO RAGIONE

Aria di burrasca in Comune. Fortissima tensione tra alcuni componenti dell’amministrazione e i funzionari del comune responsabili dei settori Urbanistica, Demanio e Patrimonio. Sempre il solito consigliere comunale, Lele Di Nardo, la cui incompatibilità per conflitto d’interessi determinatasi con il particolare rapporto interpersonale intrattenuto con il Sindaco Adamo Coppola e il presidente del consiglio comunale Massimo La Porta, è ormai sotto gli occhi di tutti i cittadini di agropoli, ma anche sotto la lente di ingrandimento di Prefettura e magistratura inquirente, che sembra voler appurare la “natura” di questi rapporti. Ebbene, Sindaco e Presidente del consiglio stanno facendo enormi pressioni sui funzionari comunali affinché adottino ancora una volta, dei provvedimenti illegittimi, in favore dell’attività Lido Oasi del consigliere comunale Lele Di Nardo.

Dopo le innumerevoli sentenze del Consiglio di Stato che hanno condannato sotto diversi aspetti Il lido Oasi, è stato presentato l’ennesimo progetto per realizzare sull’area di pertinenza della scuola Ipsia De Vivo, un nuovo “fabbricato stagionale ” in legno di enormi dimensioni da destinare alla preparazione e somministrazione di cibi e bevande, il tutto in barba alle sentenze dei giudici. Il funzionario dell’area Urbanistica arch. Cerminara è ora chiamato ad esprimersi sulla regolarità (si fa per dire) urbanistica della richiesta dell’attività del consigliere comunale, che lo porterebbe a rischiare una denuncia per abuso d’ufficio o addirittura per concussione, e in questo caso cosa farà? Andrà opportunamente in ferie come accaduto in passato, declinando la responsabilità e lasciando la patata bollente ad altri, che in questo caso sarebbe l’ingegnere Sica, che come al solito firma ogni cosa in favore del consigliere comunale Lele Di Nardo cosa fatta già in passato per gli atti rilasciati e dichiarati illegittimi dai giudici . Firmerà così come se niente fosse? Lo vedremo molto presto. E che dire poi del responsabile al Demanio e Patrimonio dott. Giuseppe La Porta, che dovrà prendere posizione in due situazioni molto delicate che riguardano sempre l’attività Lido Oasi del consigliere comunale Lele di Nardo. Una prima delicata situazione riguarda la piazza pubblica occupata dal lido oasi che i vari responsabili al patrimonio succedutisi negli anni fin dal 2011, non hanno mai provveduto a riacquisire al patrimonio pubblico, lasciando fino ad oggi la piazza pubblica nella esclusiva disponibilità del lido oasi del consigliere comunale Lele di Nardo.

Considerato che questo annoso problema è stato già segnalato e denunciato pubblicamente in un precedente articolo ( leggi qua), lo sa il funzionario comunale che il danno arrecato alla collettività agropolese potrebbe costargli molto caro in termini economici e in termini penali per omissione di atti di ufficio? Ci auguriamo voglia finalmente adottare i necessari provvedimenti obbligando il sindaco ad intervenire indossando la fascia istituzionale per restituire vera “dignità” ai cittadini di agropoli. Ancora più grave e delicata, anche per le già spoglie casse comunali, è la situazione della spiaggia demaniale antistante la proprietà del consigliere comunale Lele di Nardo. I giudici hanno deciso che la spiaggia spetta di diritto al lido azzurro di Carlo Scalzone, ma l’amministrazione comunale, ricattata dal consigliere comunale Di Nardo, ha bloccato fino ad oggi, con puerili stratagemmi (mai realizzata spiaggia per disabili), l’esecuzione e il rispetto delle sentenze, lasciando la spiaggia demaniale assegnata al lido azzurro, nella completa disponibilità esclusiva del lido oasi che la occupa abusivamente in barba a tutte le sentenze di Tar e Consiglio di stato. Ha considerato il funzionario comunale dott. La Porta che se i giudici appureranno la violazione delle sentenze tutte le responsabilità e i danni causati al lido azzurro ricadrebbero su di lui e non certo sui politicanti che lo hanno obbligato a non prendere i legittimi provvedimenti? Anche per questa situazione staremo a vedere come andrà a finire. Di certo Scalzone non starà a guardare ed ha già attenzionato la Procura sulla vicenda. Sergio Vessicchio