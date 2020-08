Cantavano tutti,proprio tutti,gli oltre mille fortunati spettatori dell’arena.Unica tappa in Campania per Massimo Ranieri nella capitale del Cilento.Due ore di grande intensità nelle quali l’artista napoletano ha ripercorso le tappe della sua carriera,ha incastonato i successi collocandoli nell’era in cui li ha avuti e li ha titolati: “Sogno o son desto”. E così venivano cantate una per una le canzoni che hanno sancito il suo ricchissimo carnet in oltre 50 anni di carriera.Sempre elegante,bello,pimpante a volte riflessivo,Massimo Ranieri ha rialzato la testa di una città ancora scossa dalle vicende dell’emergenza nel luogo più indicato a dare coraggio e positività,il cine teatro Eduardo De Filippo davanti al quale l’arena spicca come una bomboniera,e per 2 ore ha fatto dimenticare le angosce in cui tutti si trovano.

E fiato alle gole dei presenti che,mettendo per un attimo da parte le paure, hanno accompagnato nelle sue canzoni il grandissimo artista partenopeo.A vincere però è stato un altro,Sergio Di Fiore con la sua famiglia.Il patron del cine teatro ha sfidato il delicato momento e ha investito sodi,tempo ed eventi quotidiani mettendo su un cartello di tutto rispetto,il migliore in Campania,con l’aiuto dell’amministrazione comunale e ha portato ad Agropoli,Biagio Izzo,Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri in pochi giorni facendo tre pienoni.In più sta proiettando ogni sera nell’arena i film di prima visione del momento.In questo contento e in questo momento è un azzardo,ci ha creduto ed ha vinto dimostrando,se ce ne fosse ancora il bisogno di essere capace di fare tutto.In basso le foto della serata.