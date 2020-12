Il sindaco si sintonizza sulla stessa lunghezza d’onda di De Luca,segue la linea del presidente della regione e si accoda,anche da genitore,ai genitori di tutta la città di Agropoli a non aprire i cancelli delle scuole.Un comportamento responsabile del primo cittadino durante un ’emergenza molto pericolosa.I contagi ci sono anche con le scuole chiuse è inutile negarlo e li contiamo ogni giorno ma è impensabile che si possano moltiplicare aprendo le scuole.La didattica a distanza poi è uno strumento che funziona e che fa concentrare di più gli studenti stessi e con la stessa si possono,in questo momento,raggiungere più obiettivi.Più attenzione per gli studenti,meno apprensione e genitori più tranquilli.Non c’è un punto negativo su questo scenario molto amato dal presidente De Luca e propizio per la crescita e lo sviluppo dei ragazzi.Il fatto che non incontrano gli amici di scuola è si un fatto negativo perchè la socializzazione è importantissima per la crescita dei giovani,ma un mese sotto sopra non cambia niente.Poi ci sono coloro che sono abituati a fare i libertini e che vogliono pretestuosamente mandare i figli a scuola per parcheggiarli e questo non deve coinvolgere chi invece non sa a chi lasciarli perchè lavora.

In quel caso si deve adottare lo stesso metodo estivo.Come fanno in estate le persone che lavorano,dove lasciano i figli? E per un po di tempo faranno la stessa cosa.La scuola,purtroppo,è una delle maggiori fonti di contagio,non la sola e va evitato di aprirla. La scuola intesa non come luogo fisico ma come contesto totale.Perchè probabilmente non ci si contagia all’interno degli istituti,ma anche questo è da vedere, ma è tutto il circolo che si mette in moto che favorisce il contagio.Poi ci sono mille altre ragioni per contagiarsi,dallo sport,alle passeggiate per passare all’interno delle famiglie e negli ospedali ma la parte del leone lo fa la scuola,lo affermano i maggiori scienziati del mondo.Quindi scuole chiuse e attesa di qualche mese quanto meno fino a quando si mettono in sicurezza medici,personale sanitario e anziani.Poi riapriamo le scuole e facciomole stare aperte anche d’estate o quando si vuole.Ma ora ci vuole un poco di pazienza.Come si fa a non capire la pericolosità del momento.Ad Agropoli non agitiamo la riapertura delle scuole per mettere in difficoltà l’amministrazione o per partito preso,Gisella ragioni una volta tanto,quei pochissimi genitori aprano la loro testa e guardino al di sopra dei loro interessi.Il sindaco,noi della stampa,addetti ai lavori ricevono costantemente pressioni da genitori impauriti che non vogliono mandare i figli a scuola,insegnanti pieni d’ansia e personale non docente in tensione.Il sindaco ne prende atto e per fortuna le terrà chiuse.