La situazione ad Agropoli si fa preoccupante.I dati forniti dal sindaco sono inesatti mentre scriviamo,non sono 30 i tamponi analizzati ma 19 su cui 3 sono risultati positivi.L’asl ha chiarito ufficialmente che ne mancano ancora 11,poi vi aggiorneremo più tardi sugli esiti.E anche sulla tracciatura ci sono numeri discodanti,fonti del comune danno altri 50 tamponi mentre ufficiosamente si parla anche di quasi 100. Il sindaco, in queste ore, è sotto pressione per la situazione relativa alla movida che fa discutere non poco.Il termine di 48 ore scadeva ieri sera e quindi dovrebbero riaprire stasera ma il sindaco sta avendo molte richieste per prorogare la riapertura.Una parte consistente della città tra genitori,operatori commerciali e gente comune ritengono che la movida va limitata per il mmento,mentre gli stessi titolari che avevano affiancato il sindaco nella chiusura per le 48 ore premono per riaprire.Una situazione delicata se si considera il momento sia per l’una che per l’altra posizione.

Anche i consiglieri comunali sono spaccati,c’è chi,ascoltando le richieste della popolazione,ritiene che va prorogata la chiusura c’è invece chi si fa portatore degli interessi dei titolari e dei dipendenti che si vedono penalizzare durante il corso di una stagione turistica di per se già anomale e piena di dubbi. Alla fine deve emergere il buonsenso,le autorità politiche e sanitarie deveno valutare bene la vicenda e se è il caso rimanere con le serrande abbassate i locali della movida,se invece il rischio non si configura ordinare la riapertura.Sta di fatto che da più parti si denunciava l’assembramento costante di sera a piazza della Mercanzia che sembrava rischioso e ora si chiede l’intervento massiccio e i controlli, ma va detto pure che la movida agropolese non ha prodotto,al momento,positivi se è vero come è vero che il ventunenne il virus lo avrebbe preso a Capri e importato tra i giovani agropolesi frequentatori della movida di piazza della Mercanzia.Il sindaco e le autorità hanno fra le mani ora la decisione.Ne sapremo di più nelle prossime ore.