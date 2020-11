ADAMO COPPOLA AVRA’ SULLA COSCIENZA TUTTI I CONTAGIATI DERIVANTI DALLA RIAPERTURA DELLA SCUOLE,SI FERMI E BLOCCHI LA RIAPERTURA.I GENITORI TENGANO I FIGLI A CASA. GIUNTA E AMMINISTRAZIONE LO FACCIANO RAGIONARE.INTERVENGA ANCHE L’OPPOSIZIONE

In teoria, per una scelta cervellotica e incomprensibile del presidente della Campania Vincenzo De Luca si dovrebbero riaprire le scuole lunedì prossimo. Un atto gravissimo visto che la seconda ondata è stata solo colpa della riapertura della scuola altrimenti oggi in Italia avremmo avuto pochi casi di questa pericolosissima epidemia. Illustri scienziati lo hanno detto e ridetto,lo hanno ribadito e lo stanno ripetendo. Studi approfonditi testimoniano come la riapertura delle scuole ha fatto scattare la seconda ondata.E’ di poche ore fa il reportage di una delle università più importanti della Campania e del sud Italia. Nel report della “Vanvitelli” l’esplosione del Covid-19 a Napoli dopo l’apertura delle scuole è un fatto certo,(Clicca qua per l’intero articolo).Il tutto ribadito anche in Università e ospedali di tutta Europa. Non si spiega come il presidente della regione Campania, dopo averci portato esempi concreti nelle sue dirette e dopo aver spiegato in maniera dettagliata e convincente perchè le scuole devono restare chiuse, ora le fa riaprire. Una virata a 360 gradi che testimonia come sia andato totalmente in confusione e come abbia perso la bussola totalmente. Anche per questo motivo i genitori stanno pensando di non mandare i propri figli a scuola. Gruppi facebook e watsup, associazioni e gente libera e sparsa fa sapere che i figli a scuola non li manderà.In Campania c’è una vera e propria rivolta di sindaci e genitori (leggi qua) alcuni dei quali hanno fatto e perso il ricorso al tar dando ragione a de Luca il quale va avanti convinto di dover riaprire le scuole.I sindaci già stanno annunciando di bloccare l’entrata in classe, nel casertano hanno scritto una lettera (leggi qua) nella quale spiegano perchè sono contro la decisione di De Luca ribadendo come nelle scuole i contagiati sono migliaia e migliaia che le scuole direttamente o indirettamente sono una fonte di contagio assoluta.La riapertura delle scuole,ha di fatto, riaperto il contagio in Italia e la crescita esponenziale di contagiati e morti si è avuta a ottobre proprio quando hanno fatto effetto le riaperure delle scuole in tutta Italia e noi da questo blog avevamo ammonito di cosa poteva succedere(leggi qua) due mesi fa ma anche successivamente una serie di altri articoli che mettevano in guardia della gravità della riapertura delle scuole. Ad Agropoli la gente pressa per non far riaprire le scuole ed eventualmente di non mandare i propri figli nelle scuole.Il sindaco Adamo Coppola non faccia come in passato quando difronte all’emergenza è stato blando e potremmo citare numerosi casi, non apra le scuole e salvi la città dal contagio totale. La riapertura delle scuole significherebbe una ripartenza del virus anche ad Agropoli, dove in questo momento, la situazione è drammatica per gli agropolesi colpiti purtroppo ma non particolarmente difficile. Il sindaco si faccia ricordare per un azione a difesa della città. Riaprire le scuole è un atto gravissimo, è un pericolo totale.

La Azzolina è il primo ministro Conte sono degli stragisti da quando hanno riaperto le scuole. Hanno sulla coscienza tutti i contagiati della seconda ondata. Avevano l’esempio di Francia e Spagna e altri paesi europei i quali, appena hanno aperto le scuole, hanno visto i loro contagi schizzare al massimo. E nonostante questi esempi Conte, la Azzolina e i maledetti grillini, gente senza scrupoli, hanno riaperto le scuole e causato il cataclisma che stiamo vivendo. Questi sono assassini. Il sindaco di Agropoli non si metta su questi livelli. Non apra le scuole.basti pensare che il 4 ottobre i contagi in Italia erano 2.578,(leggi qua), il 20 ottobre ( 10.874),(leggi qua) e man mano che le scuole producevano contatti il numero si alzava,il 4 novembre 30 550 (Leggi qua) i 35.098 del 10 novembre (leggi qua) i quasi 40.00 dei giorni successivi e i 34.283 del 18 di Novembre(leggi qua) e quelli di oggi 19 novembre 36.176 (leggi qua).Questo a dimostrazione di come va la tendenza con la riapertura delel scuole.I contagiati e i morti di oggi sono il frutto della riapertura delle scuole.Poi ci sarà anche qualche altro motivo ma il principale è questo.Adamo Coppola sindaco di Agropoli. La giunta municipale, l’amministrazione comunale ci pensino bene prima di dare l’ok alla riapertura. Sia chiaro. Sergio Vessichio