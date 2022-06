INTERVISTA CON L’ING. IGNAZIO PECORA, TITOLARE DELLA NAXOS CONSULTING SRL

Ho avuto modo di incontrare in questi giorni l’ing. Ignazio Pecora, nella sua casa di Agropoli, e ne è venuta fuori una simpatica e semplice chiacchierata.

Ingegner Pecora, lei è uno dei tanti agropolesi che hanno svolto con successo ma lontano dalla nostra città la loro professione. Come mai decise di lasciare Agropoli?

“Subito dopo la laurea sarei dovuto partire per svolgere il servizio militare in Marina, 24 mesi. Decisi di partecipare a un concorso come Funzionario dei Vigili del Fuoco, che, in caso di superamento, mi sarebbe valso anche come servizio militare. Su 1000 concorrenti e 44 posti disponibili fummo 33 i vincitori. Con i VV.F. sono rimasto 4 anni, prima come Vice Comandante a Foggia, poi come responsabile dell’ufficio prevenzione/edilizia a Napoli, infine come Comandante reggente a Potenza. Alla fine del 1982 mi dimisi e iniziai la libera professione, che era sempre stata la mia aspirazione.”

L’esperienza nei Vigili del Fuoco le è stata utile?

“Non utile, fondamentale. Quando ti trovi a dirigere operazioni di salvataggio impari giocoforza a prendere delle decisioni immediate assumendotene la totale responsabilità. E questo è molto formativo per la professione di ingegnere, soprattutto nel campo della progettazione strutturale e nella direzione di opere importanti. Dopo il terremoto del 1980 in Irpinia fui responsabile di operazioni sul campo per un mese e mezzo, poi mi mandarono a fare il superperito per la valutazione dei danni nella città di Napoli. Visitammo oltre 140 stabili già dichiarati inagibili rispristinando l’agibilità per l’80% di questi. Anche questa esperienza è stata preziosissima per la mia successiva attività.”

Oltre a quella nei Vigili del Fuoco mi sembra che lei abbia anche avuto incarichi universitari.

“Sono stato Addetto alle esercitazioni di Tecnica delle Costruzioni presso la facoltà di architettura di Napoli per 6 anni. In quel periodo ho avuto modo di esaminare una decina di studenti agropolesi, poi diventati tutti bravi architetti. Ovviamente con un occhio di riguardo se qualcuno si trovava in difficoltà all’esame.”

Dopo le dimissioni dai VV.F. non ha mai pensato di rientrare ad Agropoli e svolgere qui la sua professione?

“In verità ci ho provato, ma, non essendo legato ad alcun carro politico nè avendo intenzione di farlo, capii subito che qui non avrei combinato nulla. Ebbi un paio di incarichi dal Comune, entrambi svolti e consegnati, nessuno dei due mi fu mai pagato. Un sindaco mi disse che, per pagarmi, doveva arrivare un ordine da Eboli. Allora capii l’antifona e lasciai perdere.”

Ha mai provato rammarico per tutto questo?

“Certo che si! Ho fatto progetti in tutta Italia, dall’Ospedale di Ivrea al Grand’Hotel delle Terme di Sciacca, dalla Palazzina Comando del Porto di Taranto al Centro di Controllo Telespazio in Abruzzo, mettendo in campo, sempre con soddisfazione, le mie competenze. Ogni volta mi sono rammaricato per il fatto di non aver potuto fare nulla per il mio paese. Ho avuto studio a Napoli e Roma, ma, quando ho dovuto identificarmi in convegni o pubblicazioni, ho sempre scritto “ing. Ignazio Pecora di Agropoli (Sa)”.”

Ora però è tornato. Da oltre un anno lei è di nuovo residente qui.

“Rispondo come a tanti amici che hanno fatto la stessa considerazione. Non sono tornato perchè in fondo io da Agropoli non me ne sono mai andato. Qui sono le mie radici, qui vive ancora mia madre, qui vive uno dei miei due figli con moglie e un bellissimo bimbo di un anno, qui incontro i volti della mia infanzia e adolescenza, anche se invecchiati come me. Se ti riferisci al lavoro, anche da qui continuo nella mia attività. Spesso devo spostarmi per qualche giorno ma, almeno per ora, non è un problema.”

Lei ha lavorato con grandi firme dell’architettura e dell’ingegneria. Ci racconta qualche aneddoto?

“Di Paolo Portoghesi ricordo la sua passione per le cravatte. Ogni volta che ci incontravamo a Napoli dovevo accompagnarlo da Marinella dove ordinava una decina di cravatte su misura, che poi gli recapitavo io al suo studio di Roma sulla Flaminia. Di Manfredi Nicoletti, progettista del museo di Atene, con cui progettai il palazzo di giustizia di Reggio Calabria, ricordo il suo malumore quando gli comunicai che per un palazzo di 13 piani in zona ad alta sismicità pilastri di soli 50×50 cm al piano terra, da lui previsti, erano pura fantasia. Per qualche mese mi sono recato a Genova ogni lunedì presso lo studio di Renzo Piano in Piazza San Matteo. Dopo aver discusso del progetto in corso scendevamo a pranzo in una trattoria. Una volta gli dissi che alcune studentesse di architettura mi chiedevano spesso “ma com’è Piano da vicino?”. Lui scoppiò a ridere e rispose “Digli che Piano non cammina ma si libra a 50 cm da terra!”. Una persona simpaticissima e cordiale.”

Ultimi progetti e impegni in corso?

“L’ultimo progetto di una certa importanza è stato la riqualificazione di un edificio storico a Roma, sede della Fondazione Fendi. Nell’occasione ho avuto modo di lavorare con l’artchistar francese Jean Nouvel e con l’arch. Aymen Herzalla dello studio Croci di Roma, professionisti di immenso valore.

Come impegno in corso ho il completamento del progetto del nuovo Centro CONI di equitazione a Roma, già in corso di costruzione, che sarà il più grande di Europa con i suoi 9 edifici e un maneggio coperto di 1800 mq in acciaio e legno completamente libero da pilastri.”

Ultima domanda prima di lasciarla. Sta seguendo la campagna elettorale agropolese? Che idea si è fatto della situazione politica?

“Ho seguito qualche incontro tra candidati e qualche comizio. Molte parole al vento senza impegni chiari e proposte concrete. È evidente che uno dei candidati sarebbe una specie di Sindaco vicario e non so se questo gli agropolesi lo accetteranno. Belle parole dalla dottoressa Serra, ma, ripeto, sempre poca concretezza. L’unico in grado di portare un vento nuovo, nuove energie e nuova linfa alla politica agropolese è, a mio giudizio, l’avv. Raffaele Pesce. Mi auguro sinceramente che i miei concittadini lo capiscano e che possa farcela.” Sergio Vessicchio