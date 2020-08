Non vederlo più con l’abito dei caschi bianchi addosso farà a tutti un certo effetto.Il comandante Carmine Di Biasi lascia il corpo di polizia municipale lo fa a testa alta con gli onori che la città gli attribuisce,va in pensione.Tanti anni di onorato servizio per la capitale del Cilento gli valgono i ringraziamenti di tutti.Prima come vigile,poi come vice comandante e poi come comandante.Ma anche come cittadino si è sempre distinto per serietà,corettezza,altruismo e grande senso di vicinanza ai suoi concittadini,un immagine familiare per tutti.Queste le parole del sindaco: “Oggi, per il maggiore della Polizia municipale, Carmine Di Biasi, inizia un nuovo percorso, quello della meritata pensione. Impegno, dedizione al lavoro e passione, sono gli aggettivi che descrivono al meglio la persona prima che il vigile urbano. A lui va il grazie a nome mio e dell’intera Città di Agropoli per quanto fatto in tutti questi anni a servizio della nostra Comunità”.Questa mattina il saluto al comune,da domani pensione ma conoscendelo siamo certi che troverà sempre qualcosa da fare per servire la comunità di Agropoli che ha sempre amato.Anche da parte nostra,un semplice ma sentito,grazie.

Da domani comincia il comando di Maurizio Sergio Cauceglia,non avrà un compito semplice ma sicuramente si tratta di un ufficiale all’altezza della situazione come i suoi predecessori.Per competenza,cultura,serietà,impegno,professionalità e dirittura morale rappresenta un investitura positivissima che l’amministrazione ha fatto.

IL SALUTO DEL CONSIGLIERE FRANCO DI BIASI

“Oggi, è una giornata di grande commozione per me. Come, sono sicuro, lo è per molti dei miei concittadini.

Rivolgo i migliori auguri per la nuova vita a Carmine Di Biasi, che dopo quasi quarant’anni di servizio va in pensione.

Carmine lascia dietro di sé l’esempio di chi ha saputo interpretare il ruolo di Comandante della Polizia Municipale, con grande professionalità e senso del dovere uniti ad un profondo senso di umanità che ne hanno fatto un personaggio stimato ed amato dalla comunità.

Per me, Carmine, è stato e rimarrà una persona importante. Un grande esempio.

Naturalmente, do il benvenuto e faccio i miei auguri di buon lavoro e buon insediamento al nuovo comandante, Maurizio Cauceglia!”