La situazione delle spiagge di via Kennedy assume ogni giorni contorni sempre più angosciosi e sicuramente contro il turismo in una area storica della città dove, peraltro, si è vista tutta l’incompetenza di un sindaco incapace e distruttivo per la città sulla questione delle alghe. La gente protesta ma sbatte con la testa contro il muro per l’incoscienza di Adamo Coppola il quale oltre a non essere un buon sindaco, anzi non lo è affatto, sta dimostrando una cattiveria fuori dal comune lasciando le alghe sull’arenile facendo sfregi alla gente locale, ai turisti e all’immagine della città.

LITE LIDO OASI COMUNE

Dopo il recente articolo apparso sul Quotidiano del sud (leggi qua) la posizone del sindaco, della giunta, dell’amministrazione e dei funzionari diventa molto pesante perchè con i reati che vengono denunciati nell’articolo qualcuno rischia seriamente di finire in manette cosa che naturalmente nessuno si augura. La presenza del consigliere comunale Eleodoro Di Nardo ufficialmente dimissionario dalla proprietà del lido oasi ma di fatto padrone come dimostrano testimonianze, foto e trattative con i bagnanti alcuni dei quali hanno già testimoniato in caserma per aver trattato l’affitto degli ombrelloni proprio con il consigliere comunale, imbarazza non poco l’Amministrazione comunale.

ASSEGNAZIONE SPIAGGIA PRESSIONI SUL FUNZIONARIO GIUSEPPE LA PORTA

Quando il titolare del lido azzurro Carlo Scalzone comprò il lido da Pasquale Garritano, il quale non volle cederlo a Lelè Di Nardo motivo per cui i Di Nardo hanno fatto una guerra a Scalzone che dura da quasi 20 anni, comprò un pezzo di spiaggia di 400 metri che non ha mai potuto usufruire per motivi che sono al vaglio della magistratura ordinaria e amministrativa. Quel pezzo di spiaggia assegnato al Lido Oasi oggi è spiaggia libera ma in sostanza non lo è. E andiamo a vedere perche’.

L’assegnazione della spiaggia andrebbe fatta subito, da quando si è espresso il consiglio di Stato assegnandola al legittimo propietario Scalzone il comune ha dovuto toglierla ai Di Nardo e avrebbe dovuta assegnarla a Scalzone ma oltre non aver fatto questo ha trovato varie escamotage come quella di darla ai portatori di handicap ma non c’era nessuno di loro anzi ci andava il sindaco Coppola a farsi il bagno e spesso veniva invasa dagli ombrelloni del lido oasi senza nessun controllo,in altre circostanze è rimasta senza assegnazione. Mai è stata rispettata la sentenza del tribunale amministrativo e del consiglio di Stato ragion per cui sono in corso dei procedimenti penali da parte della magistratura. E anche quest’anno il funzionario Giuseppe La Porta (foto) nipote di Massimo La Porta da una parte dice che la vorrebbe assegnare ad entrambi ma poi subisce le pressioni della politica sia da parte dello Zio che da parte del sindaco e prende tempo.

L’arenile demaniale antistante la proprietà privata della famiglia del consigliere comunale Eleodoro Di Nardo è dunque l’ennesia porcheria del municipio.. Ancora oggi, infatti, l’Amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Adamo Coppola e guidata dal burattinaio Massimo La Porta, protettore del consigliere Di Nardo e “fortuitamente” zio del dott. Giuseppe La Porta responsabile proprio dell’Area Demanio del comune di Agropoli, non ha l’intenzione, né il coraggio, di affrontare onestamente la vicenda dell’arenile demaniale in contestazione, fortemente condizionato dalle volontà e dai diktat del consigliere comunale Di Nardo il cui conflitto d’interesse è evidente. Nel procedimento di selezione pubblica del Concessionario per l’area demaniale adiacente il Lido Azzurro e antistante il Lido Oasi, i Giudici del Tar e del Consiglio di Stato hanno escluso il Lido Oasi dalla selezione poiché il Lido Oasi non titolare di un interesse della medesima consistenza di quello dello Scalzone ed escluso il Comune per evidente conflitto di interessi, sancendo quindi che il Lido Azzurro è titolare di posizione differenziata e qualificata per il rilascio della concessione in oggetto. L’Amministrazione, già in grave conflitto di interessi, succube delle volontà del consigliere comunale Di Nardo, invece di dare esecuzione alle decisioni dei Giudici in favore del Lido Azzurro di Scalzone, evocando un presunto interesse pubblico come spiaggia per disabili ha illegittimamente revocato l’avviso di selezione del concessionario, atto di conformazione coperto da giudicato, e si riappropria dell’area demaniale, creando ulteriori e gravissimi conflitti di interesse. Per cui, tutto bene quando per sei anni, dal 2012 al 2017, la concessione stagionale è stata illegittimamente rilasciata al concorrente Lido Oasi del Consigliere comunale Eleodoro Di Nardo, dove i Giudici hanno anche evidenziato possibili ipotesi di reato da parte dell’amministrazione, quando invece Scalzone viene individuato dai Giudici come titolare di posizione differenziata e qualificata per il rilascio della concessione, il funzionario controllore, da anni distratto rispetto alla corretta gestione del bene pubblico, ha, in conflitto d’interessi, revocato l’avviso coperto da giudicato in nome di un solo asserito interesse pubblico, confermando ancora una volta che l’Amministrazione comunale, da anni, con ordite e ardite soluzioni, sempre ritenute illegittime nel merito da vari Giudizi Amministrativi, ha sempre avvantaggiato il Lido Oasi del consigliere comunale Di Nardo, in danno del Lido Azzurro, obbligato nuovamente ad adire l’autorità Giudiziaria richiedendo il rispetto delle sentenze e il risarcimento degli ingenti danni subiti.

MA, PER ASSURDO, LA VICENDA NON E’ FINITA QUI

Nell’estate 2020, in attesa del Giudizio di Ottemperanza delle Sentenze, l’Amministrazione, dopo aver illegittimamente revocato l’avviso di selezione pubblica del concessionario, e dopo aver rigettato la richiesta del Lido Azzurro di occupazione temporanea stagionale dell’area demaniale, ribadendo l’intento dell’Amministrazione di realizzare una spiaggia attrezzata per disabili, incredibilmente, l’area demaniale negata al Lido Azzurro, titolare di posizione differenziata e qualificata per il rilascio della concessione dell’area (stabilito dai Giudici), sulla quale ovviamente non è mai stata realizzata la (solo pretestuosa) spiaggia per disabili, spudoratamente e nel più totale dispregio di quanto stabilito dalle Sentenze del Tar Salerno e del Consiglio di Stato, che già avevano sanzionato il comportamento dell’Amministrazione, viene data nuovamente in concessione al Lido Oasi della famiglia del consigliere comunale Eleodoro Di Nardo che, tra le altre cose è stato anche condannato dal Tribunale di Vallo della Lucania (R.G. D.P n.422/2019) per il Reato Penale artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione, perché in assenza di concessione demaniale marittima, collocando arbitrariamente nr. 27 ombrelloni e relative sedie sdraio e lettini, occupava il demanio marittimo pari a mq. 250 circa. Nonostante tutto ciò, il proprietario del Lido Azzurro, che avrebbe diritto ad avere tutta l’area demaniale antistante il Lido Oasi, ha comunque proposto all’Amministrazione comunale una soluzione transattiva nell’interesse di tutte le parti coinvolte, dichiarandosi disponibile ad accettare anche una divisione equa della superfice complessiva dell’arenile confinante con il Lido Azzurro e antistante il Lido oasi, che misura circa 500 mq, dividendola equamente (250 mq al Lido Azzurro e 250 mq al Lido oasi), rinunciando anche, nell’interesse della collettività, ad ogni azione risarcitoria nei confronti dell’amministrazione. Tale decisione è nelle mani del responsabile del Demanio dott. Giuseppe La Porta, nipote di Massimo La Porta, protettore del consigliere comunale Eleodoro Di Nardo, che ha già dato disposizioni a chi di dovere, di impedire ad ogni costo la ragionevole soluzione prospettata da Scalzone, contando sul fatto che lasciando libero l’arenile antistante il suo Lido privato, potrà tranquillamente occuparlo con le sue attrezzature posizionandole subdolamente proprio sul confine con il demanio e così utilizzarlo a suo piacimento come ha sempre fatto finora (vedi condanna per occupazione demanio). Quello che il consigliere comunale non ha considerato è che se il funzionario deciderà per questa estate, di lasciare l’arenile alla pubblica fruizione, a questo punto la spiaggia libera dovrà essere delimitata e picchettata sul confine con la proprietà Di Nardo e si vigilerà sul corretto utilizzo e sulla libera fruizione dei cittadini.

In definitiva l’essersi messo sull’aventino da parte del consigliere comunale Lelè Di Nardo alla fine gli ha procurato solo danni perchè non ha vinto una sola causa, le sentenze gli sono tutte contrarie e ha provocato un danno enorme ai nipoti con il ristorante chiuso, cosa che fa male a tutti in special modo al turismo, perderà i 400 metri di spiaggia che i giudici non fra molto assegneranno definitivamente a Scalzone con le sentenze finali e le future amministrazioni potrebbero impugnare anche la situazione dell’albergo trasformato in scuola in un luogo turistico e costruito con permessi di natura turistica. Continuare a fare pressioni facendo leva sulla sua posizione di consigliere comunale di maggioranza per ritardare l’applicazione delle sentenze si rivelerà un boomerang. Consentire atti di bullismo ai suoi familiari(è lui il mandante?) nei confronti di chi riporta i fatti alla lunga gli si ritorcerà contro, continuare in questo atteggiamento finirà per mandare Adamo Coppola, i funzionari e qualche consigliere sotto processo oltre che causerà una frattura politica con elementi del Pd pronti a fargli una guerra. Essersi escluso dalla proprietà non cambia niente se lo faccia spiegare dagli avvocati. Invece di contunuare in questo modo si sieda a tavolino con il suo nemico Scalzone (lo avrebbero dovuto fare molto prima) che sta aprendo in tutti i modi nonostante ha in mano sentenze a suo favore e si metta fine a questa guerra altrimenti dove ora insiste il lido Oasi si tornerà, ricorso su ricorso, a quando il Lido non esisteva e gli rimarrà quella piccola proprietà privata dove ora può mettere gli ombrelloni. Il funzionario decida di suo pugno e non si faccia condizionare dallo zio al quale si è legato politicamente Lelè Di Nardo perchè rischia seriamente di finire sotto processo e ci dispiacerebbe perchè oltre che un professionista serio è un gran bravo ragazzo. Poi ci sarebbe un appello per il sindaco il quale al lido oasi va a prendere il sole e a festeggiare il compleanno. Lo evitiamo, non ne ha raccolto uno solo, ha portato la città allo sfascio, per cui ne facciamo volentieri a meno tanto lavare la testa al ciuccio si perde tempo e sapone. Sergio Vessicchio