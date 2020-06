8 ANNI SENZA LUIGI

Luigi Amico mio,

la tua assenza è un vuoto incolmabile.

Nessuno di noi avrebbe mai immaginato che quel giorno sarebbe arrivato così, all’improvviso, e che saremmo stati qui a ricordare insieme la bella persona che sei, il tuo coraggio e la tua determinazione, il tuo entusiasmo e la tua forza, la tua grinta e la tua allegria, la tua generosità ed il tuo altruismo. Nessuno avrebbe mai pensato che saresti diventato un angelo così presto, tu che eri un angelo in terra e che ora vivi eternamente lassù oltre il blu.

Tutti ricordiamo quanto fosse bello il tuo sorriso e quanto rassicuranti fossero le tue parole; tutti ti abbiamo conosciuto come un grande amico, un ragazzo onesto e con tanta voglia di costruirsi il suo futuro; tutti insomma sappiamo chi eri e chi saresti potuto diventare. Chissà dove sarai adesso, ti penso ogni giorno ma posso guardarti solo in foto, non potrò più abbracciarti e tutto quello che resta di te è racchiuso nei miei ricordi.

Ma loro, i ricordi, sono la cosa più preziosa e più potente di tutte: nessuno è in grado di cancellarli e quelli più forti sopravvivono persino al tempo che fugge ed allo spazio infinito. I ricordi sono il ponte tra questa vita e l’eternità che ci aspetta tutti. Questi ricordi sono il nostro bene più grande e, anche se un giorno ci verrà voglia di abbracciarti e non potremo farlo, ci tufferemo proprio in un ricordo, lo rivivremo assieme e allora sarà compiuto un piccolo grande miracolo.

Qui manchi e mancherai per sempre a tutti, agli amici di sempre e a quelli conosciuti da poco. Mancherà soprattutto la tua sincerità, il tuo modo di vedere la vita e di affrontare il mondo con il sorriso, la tua serietà che diventava simpatia all’occorrenza; mancherà di te il tuo essere amico e confidente, la tua lealtà, il tuo cuore buono, mancherà per sempre tutta la tua persona. Ci mancherai in tutti i modi in cui una persona può mancare e immagino che anche per te sarà lo stesso.

Se mi guardo indietro rivedo brillare il tuo sorriso, sento la tua voce e so che un giorno saremo di nuovo assieme e ritorneremo a sorridere; non sei andato via per sempre e questo improvviso saluto è stato solo un arrivederci. La tua non è una meta ma un viaggio, piccolo grande Uomo e Galantuomo.

Brilla forte in cielo per noi, Luigi, sii la stella più luminosa dell’universo e sappi che quaggiù sei per sempre vivo nei nostri cuori.

Colgo l’occasione per ricordare al sindaco di Agropoli di reinstallare la targa commemorativa a perenne ricordo ed in onore di Luigi in Piazza del Mediterraneo (ex piazza mercato), che è stata apposta lo scorso anno su mia iniziativa e che, durante la pandemia, dei vandali hanno vigliaccamente distrutto.