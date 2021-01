Sono senza pudore e senza scrupoli. Pur di riaprire le scuole con il rischio concreto che la città possa essere nuovamente in preda al contagio, come ammoniscono gli scienziati di tutto il mondo, riaprono le scuole e se ne sbattono della cittadinanza, della gente fragile, degli anziani e di tutti coloro che a seguito di queste aperture rischiano di prendersi il contagio. La cosa che fa più schifo e che il sindaco, senza palle, si nasconde dietro una indicazione del prefetto che è solo una indicazione non un provvedimento e con questa scusa prende per culo l’intera cittadinanza. Il sindaco Adamo Coppola non vedeva l’ora di riaprire anche le superiori mettendo a rischio tutta la cittadinanza e rivelandosi un irresponsabile e questa mattina ha convocato le parti al municipio licenziando questo comunicato stampa:

Questa mattina ho incontrato le dirigenti scolastiche le dirigenti scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado presenti sul nostro territorio e alcuni rappresentanti di ditte che si occupano del trasporto scolastico. L’incontro è stato funzionale, sulla base di quanto deciso nei giorni scorsi con il prefetto di Salerno, Francesco Russo, a definire le modalità di rientro in classe in sicurezza per gli studenti a partire da lunedì 1 febbraio.

A margine della riunione, è stata formalizzata la richiesta all’Ente Provincia di posticipare di alcuni minuti la partenza dei pullman all’uscita dei discenti. Inoltre, verranno predisposti dei turni da parte dei volontari del gruppo locale di Protezione civile e altre associazioni del territorio, i quali si posizioneranno nei pressi degli ingressi dei plessi scolastici e delle fermate degli autobus al fine di scongiurare assembramenti e far defluire correttamente l’afflusso di studenti”.

Le scuole di Agropoli non sono in sicurezza e per questo motivo gli studenti il 1 febbraio si rifiuteranno di entrare almeno stando ai rumors ma anche dalle riunioni fatte a Salerno dai rappresentanti d’istituto. Il liceo Gatto in special modo, per colpa della provincia ,non può aprire e fare una forzatura si rischia di finire nelle maglie della magistratura se a qualche genitore o insegnante gli viene il prurito di denunciare. Ci appelliamo ancora una volta, come sempre invano, alla coscienza del sindaco (maggiore autorità sanitaria della città) affinché non riapra le scuole e continui a portare Agropoli fuori dalla tempesta.