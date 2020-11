Un contraddizione che purtoppo sta trovando spezio non solo ad Agropoli ma ovunque come da notizie che arrivano da Salerno città,Battipaglia e via dicendo.Ad Agropoli ci arrivano proteste da ogni parte per i troppi giovani che fanno assembranti nelle zone centrali della città in special modo la sera dopo le ore 18.00.Naturalmente la colpa ricadade sui genitori che non riescono a trattenere i propri figli a casa in questo delicatisimo momento.

E’ giusto faro uscire durante la giornata e meno giusto non gestirli affidando loro mezzi,moto,scoote,biciclette via dicendo a tutte le ore.E’ anche bello vederli crescere nella piazza centrale di cui sono i pilastri,il futuro,la vita,sono loro i politici e i professionisti dei prossimi anni anche perchè poi i comportamenti sono quasi sempre positivi a parte qualche eccezione,ma in questo difficile momento i genitori devono intervenire perchè i giovani sono portati a sottovalutare l’emergenza mentre sono la madre e il padre ad essere responsabili dei loro comportanti.Per cui bisogna darsi una regolata ed evitare gli afffollamenti nella piazza centrale ma non solo.LA FOTO E’ DI ARCHIVIO