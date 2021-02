Bastava un provvedimento di chiusura, cosa auspicata da tutti, per tranquillizzare la gente, per rasserenare la popolazione ed evitare altre polemiche ma soprattuto altri rischi. E invece no, il sindaco non ha voluto chiudere la scuola nemmeno senza l’acqua nascondendosi dietro a prefetto e cavilli burocratici cosa alla quale nessuno crede. Complice una classe dirigente (consiglieri comunali) assente, inetta, incapace e senza programmazione composta da ignoranti e arrivisti per la maggior parte,si è instaurata una dittatura vergognosa e con un emergenza sanitaria pericolosissima, senza acqua,e con un Agropoli cilento servizi assente e che rappresenta solo un covo di potere elettorale. Dispiace solo per i componenti della giunta dove non mancano le professionalità,le competenze e anche la serietà,ma forse nemmeno loro possono niente davanti alla dittatura del sindaco ealle dinamiche che lo stanno portando a schiantarsi davanti ad un’opinione pubblica ormai arrivata al punto di dire: “Si salvi chi può” vista l’impotenza che le decisioni assurde del primo cittadino stanno comportando nelle cittadinanza. E la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la situazione scolastica gestita con i piedi per incpacità e per mancanza di un coordinamento politico che doveva essere dettato anche dai consiglieri comnali dove però ci sono affaristi e gente che sta difendndo solo i proprio interessi.Si aggiunga poi chi dovrebbe assistere il sindaco alla manutenzione e cioè la municipalizzata che andrebbe sciolta subito,l’Agropoli Cilento servizi incapace di mettere a norma le scuole,ma non solo,di far riempire i serbatoi questa mattina presto prima che gli alunni entrassero e di indicare al sindaco la non riapertura dei plessi per la condizione di sporcizia in cui i ragazzi e gli insegnanti sono dovuti entrare per l’assenza dell’acqua. In tutti i centri dove manca l’acqua i sindaci hanno colto l’occasione per chiudere, cosa che solitamente si fa in periodi normali, ad Agropoli invece con la pandemia,senza l’acqua con i contagi che si contano ogni giorno le scuole restano aperte.Un disastro ambientale,sanitario,sociale di cui il sindaco e i consiglieri comunali non si sono ancora accorti.

I genitori sono sul piede di guerra ma impotenti di fare qualcosa. Sono anche incoscienti a mandare i figli a scuola.Se non li mandassero per un mesetto ancora,forse il sindaco, potrebbe rendersi conto che dovrebbe prendere il provvedimento e invece forse hanno paura che i ragazzi perdano l’anno. A chi vogliono fa credere che quando sono in classe con dispositivi di protezioni e la paura le lezioni sono regolari Il caos generato poi dall’assenza dell’acqua è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso volendo fare un paradosso proverbiale. La sensazione è che il sindaco ancora non ha capito cosa sta succedendo,,non si è reso conto di che epoca si sta vivendo. E’ incpace di prendere decisioni salvavita facendo venir meno il ruolo di sindaco nel senso proprio dell’istituzione.Tanto è vero che in città ormai la gente crede che ad Agropoli il sindaco non c’è, l’amministrazione non esiste e la politica ha fallito e deve sottostare a decisioni fasciste imposte dall’alto . Questo è il messaggio che sta passando. Sergio Vessicchio