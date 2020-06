La chiusura del lungomare,nel futuro, sarà la svolta turistica di Agropoli che la proietterà ai livelli di Gallipoli.Quando la città avrà però amministratori intelligenti,scaltri e non gente che improvvisa.La tanto auspicata chiusura del lungomare San marco rischia di rimannere al palo perchè vogliono farla improvvisando e non tenendo conto delle esigenze della città.Le componenti non sono,al momento, pronte.La gente nella maggior parte non rispetta le regole,i vigili hanno mentalmente idee diverse,i commercianti la pensano come 30 anni fa e i turisti la evitano.Si aggiunga la disorganizzazione amministrativa.Vogliono fare un esperimento e di certo sarà fallimentare.

La chiusura del lungomare dalle 20 di sera alle 6 la mattina va studiata,preparata e poi fatta.Da tempo abbiamo suggerito percorsi e aree parcheggi già esistenti ma non ne tengono conto chiusi nella loro presunzione.Il sindaco ha fatto anche un giro di opinioni tra le forze commerciali ricavandone ben poco.E’ falsa la voce che non ci sono strade alternative come è falsa la cantilena che si blocca tutto.Il percorso alternativo,già esistente, sarà una ricchezza economica per il comune e per il commercio locale ma va tutto preparato non improvvisato.Si parte 10 mesi prima,si prova nei giorni di festa primaverili e si parte a metà giugno tutte le sere, il tutto accompagnato da una serie di incontri al municipio nell’aula consiliari con cittadini,commercianti,operatori ai quali con lezioni e dialoghi va indrottinato cosa e come bisogna fare.Alzarsi la mattina e chiudere si rischia di fare un buco nell’acqua e bruciare una possibilità di crescita per la città di Agropoli qual’è la chiusura del lungomare alla pari di un riordino del porto,un nuovo piano del traffico e un restayling del centro urbano della città tra via piave,piazza Vittorio Veneto e corso Garibaldi.La prova che faranno affonderà e con lei le prosettive di rilancio turistico della città.Perchè il fallimento della prova non consentirà altre possibilità di fare del lungomare l’eldorado del Cilento,la nuova Gallipoli,la grande crescita economica di Agropoli.Il lungomare di Agropoli è oro,è ricchezza ma ad Agropoli non se ne sono ancora accorti e ci giocano sopra.Sergio Vessicchio