Scatenati i gruppi agropolesi dei social che solitamente sbagliano argomenti e iniziative ma questa volta è difficile dar loro torto. Tante volta li abbiamo censurati e criticati perchè sono distruttivi per la città di Agropoli sulla scuola però non sentiamo di dargli torto. Il sindaco Adamo Coppola,che non ascolta il richiamo e la disperazione della gente, è stato preso di mira per il suo reiterato immobilismo trasformato sui social in (menefreghismo, ponzio pilato, inetto, incapace,e tanto altro) di tutto e di più. Il primo cittadino ha esposto il fianco ad una dura critica perchè la gente ha paura e dato che la scuola è assembramento, rapporto, socializzazione, il contagio è all’ordine del giorno. Il sindaco sta mostrando di non saper decidere,di galleggiare tra un provvedimento della regione, che non arriva, e la pressione di una decina di genitori, per lo più gente incosciente che non vuole tenere i figli a casa e li va a parcheggiare a scuola. La gente ha ragione di prendersela con il sindaco il quale doveva dimostrare senso civico, responsabilità, fermezza, autorevolezza virtuosismi che Adamo, tenendo aperte le scuole, sta dimostrando di non avere. E poi è anche una ripicca la sua contro il popolo che lo sta maledicendo per il rischio che sta facendo correre alla città. Il suo guanto di sfida il sindaco Coppola lo ha fatto emergere quando davanti ai contagi nelle scuole e alla gente in quarantena chiude la scuola elementare per una giorno per farla, dice lui sanificare, e i licei li tiene addirittura aperti, cosa che fa anche con la scuola media dove sono emersi altri casi e qui la cosiddetta sanificazione è avvenuta di sabato e domenica. Sta sfidando tutto e tutti in maniera irresponsabile mettendo al rischio contagio l’intera città.

Sta aspettando che De Luca prenda un provvedimento mentre in altre città dove nelle scuole ci sono i positivi i sindaci chiudono anche una una settimana. Ad Agropoli invece no .è un comportamento da irresponsabile da parte del sindaco che dimostra di voler bene solo al suo ego volendo dimostrare che non si piega alla supplica della gente che lo sta implorando. Una cosa questa che l’attuale sindaco potrebbe pagare non in termini elettorali vista l’incrostazione che c’è nel consiglio comunale con consiglieri che hanno interessi con il Puc, i posti di lavoro, i lidi e tutto il rapporto interessi – politica di cui sono interpreti la maggior parte dei consiglieri comunali quindi lo reggono ma con la disperazione della gente che vista la situazione potrebbe aggredirlo, fargli un “paliatone” e a quel punto dovrebbe solo dimettersi. Perchè se lo picchiano se ne deve solo andare , un sindaco che si mette in condizione di prendere gli schiaffi in piena piazza deve dimettersi. E dal web proprio questo si legge sperando che non si arrivi a tanto. Ora però sta triando troppo la corda. Sergio Vessicchio