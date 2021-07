Dall’uffico del demanio ad Agropoli arriva una notizia che dovrebbe far ben sperare per il proseguio dell’estate. Il funzionario Giuseppe La Porta avrebbe confidato che nei prossimi giorni tolgono le alghe dal lido azzurro e liberano la spiaggia, forse questa è la sua intenzione. Questo era stato riferito anche a noi una quindicina di giorni fa da una persona vicinissima al sindaco. E’ evidente che se fosse vero a oggi 2 luglio il ritardo è notevolissimo ma lavorando alacremente soprattutto di notte quanto meno per la metà di luglio l’arenile libero della spiaggia libera del lido azzurro sarebbe ripulito. Il dubbio però avenza, con questo sindaco scarso, incapace, presuntuoso sarà possibile? Le motivazioni sono chiare ed evidenti, i 500 mila euro dati dalla regione insieme ai 345.000 dei parcheggi del porto dello scorso anno e ai proventi della tassa di soggiorno circa 200mila euro superano il milione di lire e probabilmente il sindaco non ha intenzione di utilizzarli per togliere le alghe ma per fare altro in vista della campagna elettorale prossima. Deve accontentare i suoi elettori con i soliti contributi a pioggia e quale buona occasione quella di utilizzare i proventi della regione e del turismo.

Per questo motivo questo sindaco va cacciato subito dal comune, sta diventando politcamente pericoloso per le sorti della città. Il pd deve riflettere e tornare alla gestione commissariale, il commissario provvederebbe a mettere a posto tutte le situazioni con l’aiuto dei funzionari che a quel punto non risponderebbero a logiche politiche e la città recuperebbe il suo. Il pd deve darsi una regolata, o comnicia a fare politica o metta fine a questa esperienza amministrativa e restituisca alla città la libertà di poter avere quanto meno i servizi che questo sindaco ha tolto ai cittadini. Oggi il sindaco Adamo Coppola è diventato un ostacolo allo sviluppo, alla crescita e all’ordinaria amministrazione di Agropoli. La sua presenza è una danno. Il partito democratico appare come un gruppo di affaristi che mantengono il sindaco e poi fanno affari con la cosa pubblica,. Sergio Vessicchio