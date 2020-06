I vescovi hanno detto no,per quest’anno niente processione.L’emergenza nella quale ancora siamo non consente di effettuale processioni e per principio ci siamo,la misura è giusta.Ma ad Agropoli hanno subito approfittato per chiudere tutto ed evitare che la storia,i Santi e la Città potessero proseguire nella tradizione storica e hanno messo all’angolo l’unica soluzione semplice e possibile qualla di ortarli in giro per la città su di un mezzo perchè c’è un sindaco che fa i carnevali in piena emergenza,le sfilate durante la quarantena e un corpo di vigili urbani che vogliono fare i burocrati e non si vogliono assumere responsabilità.

Ci rendiamo conto del voto di ubbidienza fatto da Don Carlo e al quale va portato rispetto ma è anche vero che ovunque le processioni senza autorità,senza banda,senza persone li stanno facendo in ogni parte perchè la circolare della CEI campana lascia lo spiraglio.Bastava deviare il traffico per un’ora e mezza e portare,senza assembramenti e senza seguito,i Santi Patroni su un qualsiasi mezzo in giro per la città con la gente e gli agropolesi dai balconi e dai marciapiedi a salutare.

Sarebbe stata l’occasione per portare i Santi Patroni in ogni angolo di Agropoli dove non vanno mai il 29 giugno approfittando del momento difficile e straordinario.E invece niente.Questa città che ha una politica clientelare che guarda solo agli interessi dei pochi consiglieri,che non ha rispetto per la storia della città,che ha dimenticato i valori ha chiuso gli occhi e si è girata dall’altra parte insieme ai vigili urbani i quali avrebero dovuto chudere e deviare il traffico per un paio d’ore per il passaggio dei Santi Patroni.E’ andata così ne siamo profondamente amareggiati.Sergio Vessicchio