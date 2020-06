Una notizia scioccante che arriva mentre al comune si firmava un importante protocollo d’intesa per lo sviluppo turistico .E’ morto il mitico Antoine cuore pulsante del turismo locale da quando a trentova aveva aperto il lido jamaica che con cura,grazia e sacrificio aveva portato su da oltre 40 anni e cioè da quando aveva chiuso l’indimenricabile bar sportivo in via Piave.Una notizia che lascia impietriti per come è arrivata,per la popolarità del personaggio,per la sua grande disponibilità e per quel suo attaccamento a quella struttura che tanto aveva fatto per costruire.Affabile,lavoratore e soprattutto buono.Da lui personaggi famosi(in foto con paolo Brosio) e tanta gente che gli ha affidato le chiavi delle proprie vacanza

Il primo a partire per l’estate e l’ultimo a chiudere ad autunno inoltrato.Se ne va a ridosso di uno dei periodi più brutti mentre si riorganizza il turismo e nel mese di giugno quello sul quale lui e la sua straordinaria famiglia solitamente usano per dare il benvenuto ai turisti.Se ne va un pezzo di storia nella sua umiltà,in silenzio,nel sonno, come era suo costume e ci lascia un vuoto enorme.Solo chi vuole bene a questa città può capire la perdita.Sul suo esempio bisogna costruire il turismo che verrà.Impegno,lavoro,fatica,sacrifici e accoglienza.Questo era Antoine Santomauro.Alla famiglia la nostra vicinanza e un caro abbraccio.Sergio Vessicchio