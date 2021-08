Non accenna a diminuire il clamore per il salvataggio della signora di 69 anni salvata dagli uomini della capitaneria di porto di Agropoli. La vicenda si arricchisce di nuovi e ulteriori colpi di scena. In redazione ci arriva una nota di un gruppo di persone di Napoli, gente di alto profilo umano e professionale. Sono stati loro a lanciare l’allarme. Questo il loro racconto: “Ore 3.30 di notte io ed i miei amici eravamo fermi al bagno pubblico situato nei pressi della guardia costiera al porto di Agropoli. Al ritorno incrociamo una signora vestita con un pigiama grigio e infradito . Camminava in modo strano ma deciso .

Osserviamo la signora per un pó e decidiamo di seguirla. Arriviamo alla scogliera e troviamo la signora in acqua e le sue ciabatte sullo scoglio. Il ragazzo Giuseppe Cascone, militare dell’aereonautica nella provincia di Brescia di origini napoletane ,insieme al mio gruppo di amici sempre di origini napoletano, inizia a chiamare insistentemente la signora ma lei non si gira. Nello stesso momento , lo stesso Giuseppe si precita a chiamare prima i carabinieri e subito dopo la guardia costiera. Dopo 10 minuti arrivano i soccorsi e fanno le prime perlustrazioni. Arrivano gommoni e navette della guardia costiera che perlustrano la zona della scogliera e San Francesco ,spingendosi anche per 3 miglia dalla costa. Passano le ore, nessuna traccia della signora.

Alle ore 6.30 ci siamo allontanati dal posto per prendere giacche e qualcosa da mangiare. Mentre siamo a casa del nostro amico militare sentiamo le sirene della guardia costiera, ci precipitiamo nel porto e dopo 3 ore e mezza di ricerca, pensavamo che quelle sirene avessero preannunciato il decesso della signora. Ci avviciniamo e la capitaneria del porto ci dice che la signora é viva, quasi in ipotermia ma dopo 3 ore e mezza di nuoto, sembra tanto un miracolo. É stata ritrovata mentre nuotava nei pressi dello scoglio del sale a 2 miglia nautici dalla costa.” Un racconto molto accurato e pieno di significato che dimostra come si lavora bene quanto in sintonia si collabora. Un plauso a tutti i protagonisti della vicenda, dai napoletani che hanno lanciato l’allarme agli uomini della guardia costiera e a tutte le forze dell’ordine che hanno partecipato al salvataggio. Una puntualizzazione è d’obbligo, negli ultimi giorni Agropoli è salita alla ribalta delle cronache per le risse provocate da persone provenienti dalla provincia di Napoli, ebbene è giusto dire che ci sono anche tantissime persone per bene che arrivano da Napoli e dalla provincia di Napoli, il gruppo di napoletrani che ha consentito di salvare la signora ne è un esempio. Sergio Vessicchio