Nel primo pomeriggio di oggi è stato rinvenuto un cadavere in stato di decomposizione. Si trovava all’interno di un uliveto ad Albanella lungo la SP11, nei pressi del bivio per Via Vallone del Bagno(foto). Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della compagnia di Agropoli agl’ordini del cap. Fabiola Garello, ed i volontari dell’ambulanza medicalizzata della Croce Rossa della postazione di Licinella.

A far scattare l’allarme un passante che ha notato il corpo a faccia in giù in un podere della zona, hanno immediatamente avvisato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno: in arrivo il medico legale per l’esame esterno sulla salma, in stato di decomposizione, ed i colleghi della Scientifica per i rilievi del caso.

Per il momento non ci sono ancora notizie su chi potrebbe essere ma il pensiero va a Giuseppe Gaudiano l’uomo dei 51 anni scomparso il mese di dicembre scorso, esattamente giorno 12 il cui caso finì anche a Chi l’ha Visto su rai tre. Nelle prossime ore si saprà di più. Articolo in aggiornamento.