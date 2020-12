Un consiglio comunale monotematico si è trasformato in un’arringa del capo di famiglia Franco Alfieri Parole forti nel civico consesso cittadino dirette a coloro che considera i grandi manovratori dall’esterno del consiglio.

“In questo paese, non si perde occasione per portare avanti polemiche strumentali, come ad esempio quella sull’ex Myriam – ha esordito – allora chiedo, a chi sta facendo questa battaglia tra esposti e denunce, ma questo cineteatro lo volevate fare, sì o no? Andava abbattuto quel mostro in cemento oppure no? La politica è fatta di confronti seri nelle opportune sedi, ma qui ancora una volta si sta degenerando: chi è contro, utilizza ogni mezzo, scrivendo alla Procura o peggio lettere anonime, tutta la maggioranza è continuamente bersaglio di missive diffamatorie e segnalazioni alla magistratura”.

“È giusto che la gente sappia che, mentre l’Amministrazione finanzia importanti lavori di riqualificazione del litorale, c’è qualcuno all’esterno del Consiglio comunale che vuole finanziare invece l’acquisto di consiglieri comunali per sfiduciare il sindaco – ha aggiunto Alfieri – questa città non ha bisogno di queste cose, già vissute in passato, dovrebbero essere cancellate, sradicate, sotterrate… invece si continua, c’è chi lavora per destabilizzare, distruggere, spezzare il percorso virtuoso che la gente perbene condivide. Questa è una città che ha voltato pagina, che vuole guardare avanti, non ripiombare nel passato, non vi fate distogliere da tentativi maldestri e delinquenziali!”.

Infine, l’affondo al veleno: “Voglio dire, a chi sogna la notte di sfiduciarmi, che quando vi mancherà l’ultima firma, la verrò a mettere io, il mio numero di telefono ce l’avete, mi potete chiamare… poi ci ripresenteremo alle elezioni e vedremo se voi, e chi ha firmato con voi, sarete rieletti dal popolo. Vergognatevi! Vi metteremo in condizione che non vi guarderà in faccia più nessuno, girerete come passeri solitari… perché tramare contro Franco Alfieri è poca cosa, ma tramare contro un’Amministrazione che sta facendo il suo dovere è molto grave: per questo i cittadini devono sapere, perché così quando vi incontrano nei bar, abbasserete la testa, camminerete vicino ai muri. I cittadini devono sapere che noi vogliamo costruire il cineteatro, il lungomare, l’asilo, per i loro figli… quindi, trama contro i figli dei capaccesi chi trama contro di noi! Sono menti malate, codardi, vigliacchi, invidiosi, assetati di potere; la gente deve sapere quello che state facendo contro il futuro di questa città! Se si avvicinano a voi, dovete mandarli a quel paese, a calci nel sedere”.

Assenti, alla seduta, il presidente del Consiglio comunale Emanuele Sica, passato ufficialmente in minoranza nel gruppo misto, ed i consiglieri comunali di maggioranza Stefania Nobili e Fernando Mucciolo, oltre a tutta l’opposizione.

Come specificato, l’unico punto all’ordine del giorno prevedeva soltanto l’approvazione della ratifica della delibera di Giunta n. 540 del 28.10.2020 per completare l’iter di finanziamento, con la Cassa Depositi e Prestiti, dei restanti del 3° e 4° lotto per la riqualificazione della fascia costiera: “Un’opera fortemente voluta, portata avanti con determinazione e competenza da questa Amministrazione, che consegnerà il litorale dei sogni alla gente facendo dimenticare quello degradato ed insicuro, soprattutto dopo una certa ora, che c’è adesso”. “Condanniamo fortemente il taglio selvaggio di pini a Torre di Mare, così come hanno fatto alcune associazioni: chi ha sbagliato pagherà, anche se qualcuno ne approfitta per strumentalizzare il taglio di 12 pini per farne l’ennesima crociata contro l’Amministrazione” ha concluso Alfieri.FONTE STILE TV