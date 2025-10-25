25 Ottobre 2025

ALLERTA METEO IN CAMPANIA: TEMPORALI E RISCHIO IDROGEOLOGICO DALLE 20 DI OGGI

admin 25 Ottobre 2025

Ancora maltempo in Campania e nel salernitano. La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali, valida dalle ore 20 di oggi (sabato 25 ottobre) alle ore 20 di domani (domenica 26 ottobre) su tutto il territorio regionale.

LE PREVISIONI

L’avviso riguarda precipitazioni da locali a sparse, che potranno assumere carattere di rovescio o temporale.
È richiesto particolare attenzione al rischio idrogeologico, poiché le piogge potrebbero provocare:

  • Allagamenti di locali interrati e strade;

  • Innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua;

  • Scorrimento superficiale delle acque piovane;

  • Caduta di massi e frane nelle aree più esposte.

LE RACCOMANDAZIONI

La Protezione Civile regionale invita i Comuni ad attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e a mettere in atto tutte le misure preventive previste dai piani comunali di emergenza, per contrastare e mitigare i possibili effetti del maltempo.
Si raccomanda inoltre di monitorare la tenuta del verde pubblico e delle aree a rischio.

La popolazione è invitata a prestare massima prudenza negli spostamenti e a evitare zone soggette a rischio allagamenti o frane.

