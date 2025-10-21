ALLERTA METEO PER TEMPORALI IN CAMPANIA
La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha diramato un’allerta meteo di livello Giallo per temporali, valida dalle ore 13 di oggi fino alle 23:59.
L’avviso riguarda l’intero territorio regionale, escluse le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Sono previste precipitazioni improvvise e intense, anche se di breve durata, che potrebbero causare disagi e criticità.
I fenomeni temporaleschi attesi potranno evolvere rapidamente e raggiungere intensità significative a livello locale. Tra gli eventi associati si segnalano:
Grandinate
Fulmini
Raffiche di vento
Possibili effetti al suolo includono:
Allagamenti improvvisi
Innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua
Scorrimento dell’acqua sulle strade
Frane e caduta massi
Inoltre, le forti raffiche di vento e la grandine potrebbero causare danni a coperture e strutture esposte, oltre a problemi legati al moto ondoso lungo le aree costiere.