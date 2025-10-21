21 Ottobre 2025

ALLERTA METEO PER TEMPORALI IN CAMPANIA

admin 21 Ottobre 2025

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha diramato un’allerta meteo di livello Giallo per temporali, valida dalle ore 13 di oggi fino alle 23:59.

L’avviso riguarda l’intero territorio regionale, escluse le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Sono previste precipitazioni improvvise e intense, anche se di breve durata, che potrebbero causare disagi e criticità.

I fenomeni temporaleschi attesi potranno evolvere rapidamente e raggiungere intensità significative a livello locale. Tra gli eventi associati si segnalano:

 

Grandinate

 

Fulmini

 

Raffiche di vento

 

 

Possibili effetti al suolo includono:

 

Allagamenti improvvisi

 

Innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua

 

Scorrimento dell’acqua sulle strade

 

Frane e caduta massi

 

 

Inoltre, le forti raffiche di vento e la grandine potrebbero causare danni a coperture e strutture esposte, oltre a problemi legati al moto ondoso lungo le aree costiere.

 

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

TRAGEDIA A CAPACCIO PAESTUM: SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTO, MUORE UNA DONNA DI 70 ANNI

admin 20 Ottobre 2025

INCIDENTE TRA ATENA LUCANA E SAN PIETRO AL TANAGRO: CINQUE PERSONE FERITE

admin 18 Ottobre 2025

ATTENTATO A SIGFRIDO RANUCCI: PEDINATO DA ROMA, POI L’ESPLOSIONE DELLA BOMBA A MANO. INDAGINI TRA TELECAMERE E CELLE TELEFONICHE

admin 18 Ottobre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

dbc18c70-ec98-448b-b1ec-243263cabe06

REGIONALI 2025 BANDECCHI E GIOVAGNOLI INCONTRANO GLI ELETTORI

admin 21 Ottobre 2025
vigili-del-fuoco-2-5-2-2

INCIDENTE SUL LAVORO A SALERNO: DUE OPERAI PRECIPITANO DA UNA SCALA, UNO È GRAVE

admin 21 Ottobre 2025
CRONACA

ALLERTA METEO PER TEMPORALI IN CAMPANIA

admin 21 Ottobre 2025
Ruggi Salerno-3

DONNA MUORE DOPO UN INTERVENTO GINECOLOGICO: INDAGINI IN CORSO AL “RUGGI”

admin 21 Ottobre 2025
ros carabinieri-2

ISTIGA AL TERRORISMO SUI SOCIAL: ARRESTATO 33ENNE A SICIGNANO DEGLI ALBURNI

admin 21 Ottobre 2025