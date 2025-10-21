ALLERTA METEO PER TEMPORALI IN CAMPANIA

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha diramato un’allerta meteo di livello Giallo per temporali, valida dalle ore 13 di oggi fino alle 23:59.

L’avviso riguarda l’intero territorio regionale, escluse le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Sono previste precipitazioni improvvise e intense, anche se di breve durata, che potrebbero causare disagi e criticità.

I fenomeni temporaleschi attesi potranno evolvere rapidamente e raggiungere intensità significative a livello locale. Tra gli eventi associati si segnalano:

Grandinate

Fulmini

Raffiche di vento

Possibili effetti al suolo includono:

Allagamenti improvvisi

Innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua

Scorrimento dell’acqua sulle strade

Frane e caduta massi

Inoltre, le forti raffiche di vento e la grandine potrebbero causare danni a coperture e strutture esposte, oltre a problemi legati al moto ondoso lungo le aree costiere.

