COSTRETTO ALLA SEDIA A ROTELLE PER ALCUNE FORME DI MALATTIE DEGENERATIVE IL DISABILE ANCORA UNA VOLTA USA I SOCIAL PER LA SUA SITUAZIONE MA NESSUNO ASCOLTA

Ad Amalfi sono tutti sordi? O c’è più sordo di chi non vuol sentire.Michele Pappacena disabile della frazione Vettica è popolarissimo ma anche abbandonato.Noi è circa un anno che ci prendiamo cura di questa situazione ma ancora nessuna risposta e l’uomo già collaboratore di molte testate giornalistiche della costiera ma anche corrispondente di agropolinews dalla costiera stessa non potendosi muovere da casa perchè c’è una situazione di minacce e di soprusi dai quali l’uomo e la madre ultraottantenne con la quale vive non riesce a venir fuori.Usa i social come megafono disperato,non può fare altro.In questi giorni i suoi appelli si sono moltiplicati ed è straziante sentirlo,basta andare sul suo profilo Facebook(clicca qua) oppure sul suo canale youtube(clicca qua).La storia è lunga ed è una storiaccia che lui stesso ha raccontato molte volte.Un cognato che abita nel suo stesso fabbricato,Michele Pappacoda lo ha denunciato almeno 7 volte con cause andate per per calende greche,più volte durante la settimana è costretto a chiamare il 112 ma quando i carabinieri arrivano sul posto non possono intervenire per mancanzadi testimoni.Ad Amalfi la situazione è sotto gli occhi di tutti,Michele Pappacoda è stato più volte costretto ad affidarsi ai servizi sociali anche per uscire di casa con scarsa fortuna perchè la sua abitazione è arrampicata in una zona impervia in salita e per un portatore di handicap è una barriera insormontabile poi c’è spesso la porta chiusa sbarrata dal solito cognato marito di una sorella messa incinta e dal quale è stato allontanato il figlio come dice lo stesso Michele Pappacoda in uno dei tanti video nei quali si chiede se per i servizi sociali si può togliere un minore e lo si fa stare vicino ad un disabile.Tutto va avanti da molti anni circa una quindicina,una via crucis che Michele Pappacena sta percorrendo stazione per stazione con tutti i rischi possibili e con la spada di Damocle sul collo del pestaggio del cognato che lo minaccia e a volte lo picchia senza avere testimoni nel chiuso di una casa.

E’ possibile che ad Amalfi questa situazione nessuno riesce ad affrontarla di petto?Nei suoi video lo sventurato portatore di handicap si rivolge a tutti,chiede aiuto,ha paura di morire per la presunta violenza del cognato che vive nello stesso stabile a piano terra nella casa di famiglia senza divisioni con continue invettive non solo verso Michele ma anche verso la povera madre.Michele parla di percosse al padre compianto morto nel 2009 il quale si era impietosito solo perchè è il marito della figlia la quale se ne è prima scappata e alla quale poi le è stato dato il ragazzo nato dalla relazione fra i due.Ma come mai nella città del duomo non si riesce a venire a capo di questa vicenda?Possibile che non c’è una via d’uscita e che il povero Michele e sua madre già costretti ad una vita di stenti e di difficoltà sono minacciati continuamente da una presenza non gradita e peraltro molesta nella stessa casa?Quella che doveva essere la casa della tranquillità e del soggiorno meno pesante per un disabile e sua madre vecchia è diventato un covo di terrore.Non c’è una trasmissione nazionale che possa porre l’attenzione?Non c’è il sindaco o la politica amalfitana a rispondere al grido disperato di Pappacoda? Una storia triste della quale bisogna occuparsi al più presto perchè lasciare ancora la situazione in questo modo rappresenta un’omissione pesantissima e un voltafaccia insopportabile.Michele Pappacoda chiede di vivere tranquillo senza patemi d’animo e senza le paure che quotidianamente lo spaventano.Sullo sfondo la forza della madre, quella madre che vive per lui per questo figlio disabile,intelligente,vivo nel suo organizzarsi ma con una paura matta,il bruto che lo molesta.Anche lei impaurita dalla condotta ancora non legalmente provata ma sicuramente accertata da molti di questo sconosciuto penetrato in casa dove non vanta nessun diritto.Già la sua croce Michele la porta sulle spalle per come la vita lo ha messo alla prova,ora,anzi anni,c’è anche chi non ha rispetto e non si cura di questo disagio anzi di questo dramma.Chi deve intervenire intervenga perchè continuare ad andare avanti in questo modo sarà difficile per tutti e chi se ne sta lavando le mani oggi potrebbe pentirsene domani.Sergio Vessicchio