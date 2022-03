Il giorno dopo l’addio di Anna Borsa, la giovane e bella parrucchiera di Pontecagnano uccisa una settimana fa, martedì’ scorso, dal suo ex fidanzato Alfredo Erra poi arrestato la famiglia attraverso il quotidiano La Città esce allo scoperto e con tutto il disappunto del caso dice cose molto pesanti:

“!Si lasciò sfuggire che lui le aveva già puntato una pistola alla testa». Fil di voce di Fortuna Romano, nell’angoscioso silenzio d’un soleggiato pomeriggio d’una (non) domenica d’inizio marzo. Alle porte dell’ala nuova del cimitero di Brignano, Salerno, la mingherlina mamma Fortuna Romano è accovacciata sulla tomba della sua “Annarella”, come se volesse tirarla disperatamente su immergendosi tra i fasci di fiori che ammantano il sepolcro, stringerla ancora tra le braccia e riportarla dentro di sé, nel grembo sicuro d’una madre, per proteggerla da ogni male. Dall’inferno che un cuore buono è incapace di scorgere: eterna dannazione degli angeli piovuti dal cielo. Anna Borsa, 30 anni, la giovane di Pontecagnano Faiano che martedì scorso, con un sol colpo di pistola, è stata brutalmente uccisa dall’ex fidanzato, il 42enne Alfredo Erra, ce l’aveva scolpito nelle iridi, il cielo.

Gli stessi occhi azzurri di mamma Fortuna, che cerca invano di rialzarsi, ché le gambe non reggono alla visione d’una gigantografia che viene adagiata sulla lastra di marmo. Gli stessi occhi azzurri di papà Ettore, che tiene le mani in tasca ed il cappuccio d’un logoro giubbotto sulla testa, come a voler ripararsi dal sole beffardo del tramonto d’un intramontabile inverno. Gli stessi occhi azzurri dell’amato fratellino, Vincenzo, che da sei giorni è un’anima mutilata, tanto traboccante di dolore che i rivoli di lacrime s’intasano e non sgorgano dalle pupille, fisse su quella foto: «Guardala, mia sorella! Quanto era bella!».

«Erra aveva pianificato tutto»

Pesanti accuse all’ex fidanzato – come titola, in prima pagina, il quotidiano “La Città” oggi in edicola – da parte dei genitori della 30enne parrucchiera salernitana, uccisa nel negozio dove lavorava a Pontecagnano : «Contro di lei già puntò una pistola alla testa. Provammo invano a denunciare».

PARLA IL FRATELLO VINCENZO

“Anna ha protetto tutti tranne se stessa”. Ad affermarlo è Enzo Borsa, 28 anni, fratello minore di Anna, la 30enne – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” consultabile online – uccisa martedì scorso nel salone di parrucchiere dove lavorava. A sparare e, ad ucciderla con un solo colpo di pistola alla testa, è stato Alfredo Erra ex di Anna. I due avevano avuto una relazione durata tre anni e che si era interrotta a luglio scorso. Alfredo Erra era ossessionato da Anna e non si rassegnava alla fine del rapporto. «Sono cinque giorni che sento sempre le stesse cose. Ma io dico e grido che chi voleva bene a mia sorella doveva avere gli attributi e fare qualcosa. Ora è inutile parlare. Io sono disgustato da tutti. nell’ipotesi in cui mia sorella si fosse sfogata con qualcuno o qualcuna a lei vicina questa persona non doveva restare in silenzio ma avrebbe dovuto agire e segnalare quelle paure. Se prima non hai fatto nulla, Ora non serve lasciare dichiarazioni varie. Non serve oggi dire che Anna era preoccupata. Quando potevano fare non hanno fatto nulla. Bastava impuntarsi e segnalare alle forze dell’ordine. Cosa che ha fatto una sola amica di mia sorella anche se poi non le hanno mai fatto esporre una vera e propria denuncia, Questa ragazza, la migliore amica di mia sorella per cinque volte ha segnalato a chi di dovere le cose”.